Поліція встановила особу полтавського нападника і назвала його вимоги

Фото: автовикрадач (poltava.to)

Чоловіка раніше судили по майновим злочинам

Полтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.

Про це повідомив речник поліції Полтавської області Роман Грішин в ефірі одного з телеканалів.

Грішин повідомив, що чоловіка раніше судили по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин.

Наразі головна вимога нападника, щоб його знову не судили і ув'язнювали.

Також він повідомив, що наразі автовикрадач з заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.

Раніше була інформація, що полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва.

Нагадаємо, чоловіку, який викрав людину, дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції.

У Полтаві біля приміщення адміністративного суду правоохоронці намагалися затримати чоловіка, якого підозрювали в незаконному заволодінні автомобілем. Під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв у заручники поліцейського.