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Шабунін заявив про підпал будинку, поліція встановлює обставини

Київ, Четвер 23 липня 2020 10:05
Шабунін заявив про підпал будинку, поліція встановлює обставини
Фото: місце події (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна, Анастасія Світлевська

Будинок частково пошкоджений

Поліція Київської області встановлює обставини загоряння будинку, який належить активісту Віталію Шабуніну. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Про це РБК-Україна повідомила речник Нацполіції Київської області Віталіна Грохольська.

Як вона повідомила, будинок частково пошкоджений. Зараз поліція розглядає версію підпалу. Досі триває додатковий огляд місця події.

Працюють криміналістична лабораторія Київської області, та еспертно-криміналістична лабораторія МВС. Також залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС. Станом на 10 ранку, правоохоронці поки не визначили правову кваліфікацію справи.

"Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку. За результатами проведеної перевірки та усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації", - додала вона.

Зазначимо, сьогодні зранку Шабунін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його будинок підпалили. На момент пожежі в будинку були батьки активіста.

Шабунін заявив про підпал будинку, поліція встановлює обставиниФото: місце події (facebook.com)

Додамо, що Шабунін також є головою громадської організації "Центр протидії корупції".

Нагадаємо, 17 вересня 2019 року невідомі підпалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, будинок повністю згорів, пожежникам не вдавалося його навіть загасити.

В НБУ назвали підпал будинку Гонтаревої атаками на "всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".

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