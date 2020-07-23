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У Росії знову заявили про нібито вихід України з мінських угод

Москва, Четвер 23 липня 2020 18:34
У Росії знову заявили про нібито вихід України з мінських угод
Фото: Марія Захарова (wikimedia.org by Рада Федерації)
Автор: РБК-Україна

Москва вимагає пояснень через постанову Верховної ради

Російська сторона не виключає, що постанова Верховної ради України про місцеві вибори може бути розцінено як вихід Києва з мінських угод. У зв'язку з цим від України вимагають роз'яснень.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передають "РИА Новости".

За її словами, Москві не зрозуміло, що означає остання постанова Ради щодо місцевих виборів та прес-реліз українського президента, тому не виключено, що це може розцінюватися як вихід з мінських угод по Донбасу.

Росію як сопосредника мінського процесу, учасники контактної групи, "мінського формату" дана ситуація, природно, не може не турбувати. Ми вимагаємо від української сторони чітких роз'яснень з цього питання, закликаємо наших німецьких, французьких партнерів по "нормандському формату" і міжнародні структури дати принципову оцінку ситуації", - додала Захарова.

Нагадаємо, йдеться про постанову Верховної ради України від 15 липня, в якій говориться, що вибори на окупованих територіях призначать окремим законом і тільки в разі припинення російської агресії та виведення всіх незаконних збройних формувань.

Раніше заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявляв, що слова українського віце-прем'єра Олексія Резнікова про необхідність перегляду мінських угод сприймаються як вихід Києва з діючих домовленостей.

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