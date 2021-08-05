Захоплення Кабміну, звільнення Геращенка і кращий день для України на ОІ-2020 на Токіо: новини за 4 серпня

В Києві чоловік погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів, заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко звільнили за власним бажанням, в скарбничку нагород України на Олімпійських іграх в Токіо додалися відразу чотири медалі. Детальніше про те, що сталося в середу, 4 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін

Зранку 4 серпня чоловік з гранатою зайшов в будівлю Кабінету міністрів. Він погрожував вирвати чеку і підірвати будівлю. Разом з тим, чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

Через це у місті ввели спеціальну поліцейську операцію, з чоловіком проводили перемовини. В результаті нападника затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив на брифінгу, що чоловік був учасником АТО. Клименко повідомив, що буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями. Зокрема, йому інкримінують статтю 147 ККУ (захоплення заручників), йому буде грозити 15 років в'язниці.

Міністерство ветеранів вже звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати психоемоційний нападника.

"Золото", "срібло" і дві "бронзи": підсумки кращого для України дня на ОІ-2020 в Токіо

4 серпня стало найуспішнішим для українських спортсменів на Олімпійських іграх-2020. У скарбничку нагород України додалися відразу чотири медалі-золота, срібна і дві бронзових.

Українець Жан Беленюк здобув перемогу у фіналі змагань з греко-римської боротьби (до 87 кг) на Олімпіаді в Токіо. Він приніс перше "золото" для України на цьогорічних Олімпійських іграх. Срібну нагороду Олімпійських ігор здобув ще один український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.

Додала позитивних емоцій українцям та підтримала партнерів-борців Ірина Коляденко (до 62 кг). У матчі за "бронзу" вона переборола Латишку Анастасію Григор'єву 3:1.

Історичну першу медаль України в артистичному плаванні приніс дует Марти Федіної та Анастасії Савчук. Українки до фіналу йшли третіми і зберегли свої позиції, здобувши бронзові медалі ОІ-2020.

Кабмін звільнив Геращенка з МВС

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Його звільнили за власним бажанням. На місце Геращенка була призначена Акопян Мері Андраніківна.

Зазначимо, Антона Геращенка призначили на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Він відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, Громадською радою при МВС, зв'язок із засобами масової інформації.

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

Екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня.

Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 18 серпня 2021 року, якщо суд не продовжить дію запобіжного заходу.

Суд повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат, який приватизував Фірташ

Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат. Це підприємство у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.

Запорізький титано-магнієвий комбінат вже повертали державі у 2018 році, але тоді Верховний суд постановив переглянути справу в суді першої інстанції. "Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави", - заявили в прокуратурі.

Мораторій на COVID-вакцини. ВООЗ закликає тимчасово відмовитися від бустерних щеплень

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус закликав встановити мораторій бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня поточного року. Це повинно розв’язати питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.

За даними ВООЗ, співвідношення вакцин до населення у бідних країнах становить 1,5 препарати на 100 осіб.Також організації нагадала про те, що до кінця вересня кожна країна світу повинна щепити щонайменше 10% свого населення.

У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. Десятки постраждалих та троє загиблих

У Домажліце (Чехія) зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб, три людини загинули.

Повідомляється, що швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги зіткнувся з пасажирським складом, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце. Після аварії залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов було зупинено. На маршруті працюють додаткові автобуси.

Білоруська спортсменка Тімановська прибула до Варшави

Білоруська спортсменка Христина Тімановська прилетіла до Варшави. Раніше Польща видала їй гуманітарну візу.

Сьогодні Тімановська вилетіла з Токіо і Варшаву. Спочатку передбачалося, що вона полетить прямим рейсом, проте спортсменка летіла з пересадкою через Відень. Зазначимо, що уряд Польщі надав їй візу і запропонував продовжити свою спортивну кар'єру.

Дощі, град і сильний вітер: синоптики попередили про негоду

У четвер і п'ятницю, 5 і 6 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, прогнозуються град, дощі та сильний вітер.

В західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях очікуються грози. Також вдень місцями прогнозуються град і шквали 15-20 м / с. Крім того, у четвер ввечері на Закарпатті та в Карпатах, а також у п'ятницю в західній частині країни очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.