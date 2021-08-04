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Захоплення Кабміну: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана

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Київ, Середа 04 серпня 2021 20:49
Захоплення Кабміну: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана Фото: ветеран АТО з гранатою захопив сьогодні Кабмін (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Чоловік, який сьогодні з гранатою захопив будівлю Кабміну, виявився ветераном війни на Донбасі. Міністерство ветеранів вже звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінветеранів.

Представники Мінветеранів та Консультативної ради при президентові з питань забезпечення прав і свобод захисників України вже поговорили з затриманим.

"Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та голова Консультативної ради при президентові з питань забезпечення прав і свобод захисників України направили звернення до Офісу генпрокурора з проханням врахувати психоемоційний стан ветерана російсько-української війни пана Володимира під час вчинення дій у будівлі КМУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сьогодні чоловік прийшов з гранатою в Кабмін та погрожував її підірвати. МВС показало відео, як затримували чоловіка.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

На інцидент відреагували у Мінветеранів та направили своїх представників у поліцію до затриманого.

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