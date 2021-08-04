Дощі, град і сильний вітер: синоптики попередили про негоду
У четвер і п'ятницю, 5 і 6 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, прогнозуються град, дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
5 і 6 серпня в західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях очікуються грози. Також вдень місцями прогнозуються град і шквали 15-20 м / с.
Крім того, у четвер ввечері на Закарпатті та в Карпатах, а також у п'ятницю в західній частині країни очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
При цьому в п'ятницю вночі в Карпатах сильні дощі. Синоптики попередили про другий рівень небезпеки.
Завтра в Києві та Київській області очікується гроза, а вдень місцями шквали 15-20 м / с.
Нагадаємо, в Україні сьогодні буде прохолодна погода майже у всіх областях. На заході країни прогнозують дощі.