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Дощі, град і сильний вітер: синоптики попередили про негоду

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Україна, Середа 04 серпня 2021 14:51
Дощі, град і сильний вітер: синоптики попередили про негоду Фото: в Україні 5 і 6 серпня очікується погіршення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер і п'ятницю, 5 і 6 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, прогнозуються град, дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

5 і 6 серпня в західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях очікуються грози. Також вдень місцями прогнозуються град і шквали 15-20 м / с.

Крім того, у четвер ввечері на Закарпатті та в Карпатах, а також у п'ятницю в західній частині країни очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

При цьому в п'ятницю вночі в Карпатах сильні дощі. Синоптики попередили про другий рівень небезпеки.

Завтра в Києві та Київській області очікується гроза, а вдень місцями шквали 15-20 м / с.

Нагадаємо, в Україні сьогодні буде прохолодна погода майже у всіх областях. На заході країни прогнозують дощі.

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