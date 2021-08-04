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Кабмін звільнив Геращенка з МВС

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Середа 04 серпня 2021 14:16
Кабмін звільнив Геращенка з МВС Фото: заступник глави МВС Антон Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Його звільнили за власним бажанням.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

"Геращенко звільнили за власним бажанням", - уточнило джерело.

На його місце була призначена Акопян Мері Андраніківна.

Зазначимо, Антона Геращенка призначили на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Він відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, Громадською радою при МВС, зв'язок із засобами масової інформації.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада прийняла відставку Арсена Авакова. Відомо, що він подав заяву після прохання президента Володимира Зеленського.

Новим міністром став представник "Слуги народу" Денис Монастирський.

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Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ України Антон Геращенко
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