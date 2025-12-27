Придумывают "успехи": в ЦПД высмеяли вранье Путина про Мирноград, Гуляйполе и Степногорск

Российский режим пытается придумать себе очередные "успехи на фронте" войны в Украине, поскольку реальных достижений нет. Именно так следует воспринимать все заявления российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, вслед за ложью о "взятом Купянске" российский режим пытается наврать о новых "успехах на фронте". На этот раз врут о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области.

"На самом деле, бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также россияне зачищаются в Купянске на окраинах", - отметил руководитель ЦПД.

Также, по словам Коваленко, оккупанты не контролируют город Степногорск в Запорожской области. Заявления руководителя российского генштаба Валерия Герасимова - очередная ложь.

"Также россияне не контролируют Степногорск в Запорожской области, там сложные бои на самом деле продолжаются на этом направлении, россияне бросили туда много ресурсов, но по состоянию на сейчас, Степногорск они не контролируют. Бои продолжаются тяжелые", - подчеркнул он.

Коваленко добавил, что российская ложь ориентирована исключительно на западное инфопространство, но она не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте. Аналогичное заявление сделал непосредственно ЦПД.

"Цель этой информационной операции - создать иллюзию "побед" для западной аудитории, скрыть реальные потери и провалы российской армии на фронте. Как и в случае с фейками о Купянске, эти заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией", - сказано в сообщении Центра.