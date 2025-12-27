Придумывают "успехи": в ЦПД высмеяли вранье Путина про Мирноград, Гуляйполе и Степногорск
Российский режим пытается придумать себе очередные "успехи на фронте" войны в Украине, поскольку реальных достижений нет. Именно так следует воспринимать все заявления российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, вслед за ложью о "взятом Купянске" российский режим пытается наврать о новых "успехах на фронте". На этот раз врут о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области.
"На самом деле, бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также россияне зачищаются в Купянске на окраинах", - отметил руководитель ЦПД.
Также, по словам Коваленко, оккупанты не контролируют город Степногорск в Запорожской области. Заявления руководителя российского генштаба Валерия Герасимова - очередная ложь.
"Также россияне не контролируют Степногорск в Запорожской области, там сложные бои на самом деле продолжаются на этом направлении, россияне бросили туда много ресурсов, но по состоянию на сейчас, Степногорск они не контролируют. Бои продолжаются тяжелые", - подчеркнул он.
Коваленко добавил, что российская ложь ориентирована исключительно на западное инфопространство, но она не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте. Аналогичное заявление сделал непосредственно ЦПД.
"Цель этой информационной операции - создать иллюзию "побед" для западной аудитории, скрыть реальные потери и провалы российской армии на фронте. Как и в случае с фейками о Купянске, эти заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией", - сказано в сообщении Центра.
Путин с Герасимовым снова врут
Отметим, что 27 декабря Путин якобы "посетил" неуказанный "пункт управления" российскими оккупационными силами в Украине. Там одетый в камуфляжный ватник диктатор заслушал доклад руководителя российского генштаба Валерия Герасимова.
Последний наврал, что якобы был "освобожден" Мирноград в Донецкой области и Гуляйполе со Степногорском на Запорожье. При этом не так давно Герасимов так же активно прилюдно врал, что россияне якобы захватили Купянск.
Что происходит на самом деле?
Как известно, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат. Сейчас ВСУ контролируют более 90% города, ведется окончательная зачистка.
Что касается Гуляйполя - там сейчас одна из самых сложных ситуаций на фронте. Российские оккупанты пытаются заходить в город, завести туда группы для закрепления и вытеснить Силы обороны из городской застройки. РФ использует инфильтрацию, малые штурмовые группы и "флаговтыки". Но говорить о контроле оккупантов над городом не стоит - там и близко нет такой ситуации.