Россияне заявили о захвате командного пункта в Гуляйполе: что ответили в ВСУ

В сети распространяется видео, на котором военные армии РФ заявили о якобы захвате командно-наблюдательного пункта теробороны возле Гуляйполя. В Силах обороны проведут расследование по этому факту.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

Что предшествовало

Вчера вечером, 25 декабря, ряд Telegram-каналов распространил видео, которое, вероятно, было снято в штабе одного из украинских подразделений в центре Гуляйполя. На обнародованных кадрах российские военные заявляют о захвате командно-наблюдательного пункта 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны.

На видео видно оставленные компьютеры, средства связи, карты, а также незаблокированный телефон.

Автор записи демонстрирует кабинет командира батальона и наблюдательный пункт, называя это "экскурсией по штабу" и предполагая, что техника может содержать важную информацию, которой РФ планирует воспользоваться.

Заявление Сил обороны

По словам Волошина, сейчас идет расследование относительно появления этого видео.

Он отметил, что компетентные правоохранительные органы должны установить, является ли видео настоящим, действительно ли такая ситуация имела место, а также причины и предпосылки ее возникновения. После завершения следствия будет предоставлена официальная информация.

"И поверьте, никто никого не будет ни скрывать, и ничего, все будет доказано", - сказал спикер.

Комментируя оперативную обстановку, Волошин отметил, что ситуация в самом Гуляйполе остается сложной. Противник продолжает штурмовые действия и пытается вытеснить Силы обороны из города.

На улицах продолжаются бои, ежедневно фиксируют по два-три десятка боевых столкновений непосредственно в пределах населенного пункта.

По его словам, российские войска пытаются заводить и закреплять малые группы в городе, однако Силы обороны Украины блокируют их продвижение и наносят огневое поражение.

Кроме этого, враг активно атакует населенные пункты на логистическом пути из Покровского Днепропетровской области в Гуляйполь, пытаясь перерезать поставки. Бои, в частности, продолжаются в районах Доброполья, Прилук и Варваровки.

"Противник пытается перерезать этот логистический путь, чтобы отрезать от логистики защитников Гуляйполя. Ситуация довольно тяжелая и мы этого не скрываем", - рассказал представитель Сил обороны.

Также РФ наносит авиационные удары с применением управляемых авиабомб как по Гуляйполю, так и по близлежащим населенным пунктам. За минувшие сутки в районе города зафиксировано более двух десятков боевых столкновений.