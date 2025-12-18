ua en ru
Направление Гуляйполя является одним из приоритетных для РФ - ISW

Украина, Четверг 18 декабря 2025 12:25
Направление Гуляйполя является одним из приоритетных для РФ - ISW Иллюстративное фото: российские оккупанты будут пытаться взять Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Ульяна Безпалько

Российские оккупанты определили направление Гуляйполя в Запорожской области, как одно из приоритетных для себя. Оккупанты сосредоточили там силы по меньшей мере трех армий и одной дивизии.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед рассказали в интервью РБК-Украина.

Концентрация войск российских оккупантов на направлении подобна той, которую россияне создали на направлении Покровск-Доброполье. Это свидетельствует о том, что Гуляйпольское направление определено приоритетным для РФ.

По данным аналитиков, под Гуляйполе россияне перебросили подразделения 35-й, 5-й, 36-й и 29-й общевойсковых армий, а также подразделения "элитной" 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Другие направления - Сумская область, запад Запорожской области, Херсонский, Купянский и Лиманский участки фронта - отошли для РФ на задний план.

"Российские войска также воспользовались тем, что украинская оборона на отдельных участках в Запорожской и Днепропетровской областях была менее плотной, а также туманной погодой, которая усложнила работу украинских дронов во время начального тактического прорыва", - отмечают аналитики.

Сыграла в пользу РФ также степная сельская местность западнее Успеновки (к северо-востоку от Гуляйполя). Но как только россияне вышли на берег реки Гайчур, темпы продвижения у них моментально замедлились. Теперь россияне пытаются решить задачу, как форсировать реку.

"Украинские силы сейчас успешно сдерживают дальнейшее продвижение россиян на северо-восток от Александровки - ключевого населенного пункта у слияния рек Гайчур и Волчья. Дальнейшие успехи Украины на этом участке могут сорвать попытки России форсировать Гайчур и окружить Гуляйполе с севера и северо-запада", - резюмировали аналитики.

Отметим, в Институте считают, что до конца 2025 года российские оккупанты, вероятно, завершат операцию по оккупации Покровска и закрытию Мирноградского "котла". Также, скорее всего, РФ попытается создать условия для дальнейшего наступления на Гуляйполе и Константиновку.

При этом, подчеркивают аналитики, даже потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области. Однако высвободит значительные российские боевые ресурсы для других направлений.

