Захват российских танкеров американцами и рекордный курс доллара: новости за 7 января

США захватили два российских танкера, которые находятся под санкциями. Тем временем в Украине был установлен рекордный курс доллара.
Более детально о том, что произошло в среду, 7 января, - в материале РБК-Украина.
США захватили российские танкеры, связанные с Венесуэлой: что известно об операции
Американские военные захватили российские нефтяные танкеры Marinera и Sophia в Атлантическом океане. Суда связывают с Венесуэлой.
В частности, танкер Marinera шел под российским флагом. Корабль Береговой охраны США класса Legend преследовал его несколько недель.
Курс доллара побил новый рекорд
Национальный банк повысил официальный курс доллара на 8 января на 15 копеек по сравнению с 7 января - до 42,72 гривен, что является новым рекордом.
Официальный курс доллара стремительно растет с 1 октября. С начала октября до 8 января курс доллара вырос на 1,58 гривен или 3,8%.
Графики ужесточат? Как скажется на отключении света в Украине 20-градусные морозы
Ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины, сказал в комментарии РБК-Украина председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
По его словам, основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.
США не подписали совместное коммюнике с Европой и Украиной по миротворцам, - Politico
После саммита "коалиции желающих" в Париже США не подписали общий документ с Украиной и ЕС о миротворческих силах, пишет Politico.
По данным издания, детали участия США в многонациональных силах в Украине были удалены из предыдущего проекта документа.
Украинцам могут отключать свет вне графиков из-за резкого похолодания, - Свириденко
В Украине с 8 января свет могут отключать вне графиков. Причиной является резкое похолодание, сказала премьер Юлия Свириденко.
Она отметила, что с 8 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий.