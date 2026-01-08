Захват российских танкеров американцами и рекордный курс доллара: новости за 7 января

США захватили российские танкеры, связанные с Венесуэлой: что известно об операции

Американские военные захватили российские нефтяные танкеры Marinera и Sophia в Атлантическом океане. Суда связывают с Венесуэлой.

В частности, танкер Marinera шел под российским флагом. Корабль Береговой охраны США класса Legend преследовал его несколько недель.

Курс доллара побил новый рекорд

Национальный банк повысил официальный курс доллара на 8 января на 15 копеек по сравнению с 7 января - до 42,72 гривен, что является новым рекордом.

Официальный курс доллара стремительно растет с 1 октября. С начала октября до 8 января курс доллара вырос на 1,58 гривен или 3,8%.

Графики ужесточат? Как скажется на отключении света в Украине 20-градусные морозы

Ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины, сказал в комментарии РБК-Украина председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.

США не подписали совместное коммюнике с Европой и Украиной по миротворцам, - Politico

После саммита "коалиции желающих" в Париже США не подписали общий документ с Украиной и ЕС о миротворческих силах, пишет Politico.

По данным издания, детали участия США в многонациональных силах в Украине были удалены из предыдущего проекта документа.

Украинцам могут отключать свет вне графиков из-за резкого похолодания, - Свириденко

В Украине с 8 января свет могут отключать вне графиков. Причиной является резкое похолодание, сказала премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что с 8 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий.