Курс доллара побил новый рекорд

Среда 07 января 2026
Курс доллара побил новый рекорд
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк повысил официальный курс доллара на 8 января на 15 копеек по сравнению с 7 января - до 42,72 гривен, что является новым рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара стремительно растет с 1 октября. С начала октября до 8 января курс доллара вырос на 1,58 гривен или 3,8%.

Наличный рынок

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банках также достиг рекордного значения - 43 гривен, что на 22 копейки больше значения предыдущего дня. Курс покупки американской валюты 7 января составил 42,4 гривен. Также в ряде банков курс продажи доллара превышает 43 гривен.

С 1 января курс продажи доллара на наличном рынке вырос на 45 копеек (на 1%) - с 42,55 до 43 гривен.

Межбанковский рынок

В результате торгов 6 января межбанковский рынок закрылся на отметках 42,57-42,6 гривен (курсы покупки и продажи), что на 15 копеек больше предыдущего дня.

Результаты торговой сессии 7 января будут опубликованы вечером.

Официальный курс доллара отражает соотношение спроса и предложения на эту валюту на внутреннем рынке. Доллар является курсообразующей валютой для Украины на сегодня. курс остальных валют определяются по их стоимости по отношению к доллару.

Детальнее о том, как и почему изменялись курсы доллара и евро в 2025 году и чего ожидать от курса в 2026 году читайте в материале "РБК-Украина" - "Каким будет курс доллара в Украине в 2026 году и что угрожает гривне".

