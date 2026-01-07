ua en ru
США захватили российские танкеры, связанные с Венесуэлой: что известно об операции

Среда 07 января 2026 16:20
США захватили российские танкеры, связанные с Венесуэлой: что известно об операции Фото: США захватили танкер Marinera (x.com/US_EUCOM)
Автор: Валерия Полищук

Американские военные захватили российские нефтяные танкеры Marinera и Sophia в Атлантическом океане. Суда связывают с Венесуэлой.

Все, что известно о танкере Marinera и его захвате американскими войсками - в материале РБК-Украина.

История танкера начинается еще в августе 2025 года. По имеющимся данным, судно, которое тогда ходило под названием Bella 1, находилось в Иране, после чего прошло по Средиземному морю и Атлантике. Официально оно двигалось без груза, однако находилось под санкциями США за предыдущие перевозки иранской нефти.

На момент дальнейших событий судно направлялось в Венесуэлу, не имея флага и регулярно выключая транспондер AIS или передавая недостоверные координаты, что затрудняло его отслеживание.

Попытка абордажа в Карибском море

Примерно во второй половине декабря 2025 года Береговая охрана США попыталась взять Bella 1 на абордаж в Карибском море. Американские власти имели судебный ордер на захват судна за нарушение санкционного режима.

После неудачной попытки абордажа судно Bella 1 более двух недель преследовал корабль Береговой охраны США класса Legend. Это преследование стало частью более широкой кампании давления администрации президента США Дональд Трамп на Венесуэлу, в рамках которой Соединенные Штаты реализуют морскую блокаду подсанкционных танкеров.

Изменение идентичности: от Bella 1 до Marinera

30 декабря 2025 года экипаж судна пошел на резкую смену статуса. На борту был изображен российский флаг, а впоследствии судно официально переименовали в Marinera и внесли в российские судовые реестры.

Также был заявлен новый маршрут - в порт Мурманск. В этот же период, по данным The New York Times, правительство России направило США дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера.

После перехода под российский флаг Россия направила военные корабли для сопровождения Marinera, в том числе подводную лодку. Об этом сообщали американские чиновники и медиа, в частности CBS News.

Судно на тот момент не перевозило груз и находилось в международных водах Северной Атлантики, между Шотландией и Исландией. По оценкам, погодные условия и значительное расстояние усложняли возможную операцию по захвату.

Российская сторона заявила, что внимательно и с беспокойством следит за ситуацией вокруг судна, подчеркивая его "мирный статус" и право на свободу судоходства.

Масштабная военная активность США

Параллельно со сближением танкера в Европу США развернули значительные силы в Великобритании. Речь шла о прибытии военно-транспортных самолетов, вертолетов, а также специализированных подразделений.

В воздушном пространстве фиксировали активные вылеты патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon, американских AC-130J Ghostrider, а также британских разведывательных самолетов RC-135W Rivet Joint и истребителей Typhoon с дозаправкой в воздухе. К патрулированию также привлекли ирландский C-295W.

Активность свидетельствовала не только о наблюдении за самим танкером, но и о мониторинге российских военных сил в регионе.

Захват танкера Marinera

7 января Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что американские военные совместно с Береговой охраной США совершили высадку на нефтяной танкер Marinera в Северной Атлантике после более чем двухнедельного преследования судна. Во время операции поблизости находились российские военные корабли, в том числе подводная лодка.

Впоследствии Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что захват произошел на основании ордера федерального суда США за нарушение санкций и проводился во взаимодействии с Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности США.

По данным американских медиа, экипаж танкера сопротивления не оказал.

При этом российские СМИ обнародовали размытые фотографии с вертолетом, приближающимся к судну, заявив о начале операции.

Как сообщает The Wall Street Journal, для установления контроля над Marinera США привлекли несколько вертолетов и по меньшей мере один корабль Береговой охраны, а также использовали авиацию, в частности самолеты морского патрулирования P-8 Poseidon и самолеты огневой поддержки AC-130J.

Что говорят в США

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что в ходе двух операций на рассвете Береговая охрана США провела последовательные и тщательно скоординированные абордажи двух танкеров так называемого "теневого флота" - одного в Северной Атлантике и еще одного в международных водах вблизи Карибского бассейна. Речь идет о нефтяных танкерах Bella 1 и Sophia, которые либо недавно заходили в порты Венесуэлы, либо направлялись в ее сторону.

По словам представителя Министерства внутренней безопасности, тактические подразделения Береговой охраны действовали в тесной координации с другими правительственными структурами США - Минобороны, Минюстом и Госдепартаментом. В заявлении отмечается, что под руководством президента Дональда Трампа обе операции были проведены безопасно и эффективно с минимальным временным промежутком между ними.

Американская сторона заявила, что эти операции должны стать сигналом для участников незаконной деятельности: США не будут отказываться от усилий по защите национальной безопасности и противодействию финансированию наркотерроризма.

Для написания материала использовались источники: The New York Times, Reuters, BBC, The Wall Street Journal.

