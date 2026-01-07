Украинцам могут отключать свет вне графиков из-за резкого похолодания, - Свириденко

В Украине с завтрашнего дня свет могут отключать вне графиков. Причиной является резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Она отметила, что с завтрашнего дня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Циклон зайдет в страну через Черновицкую и Ивано-Франковскую области рано утром.

"По прогнозам, падение температура ночью будет достигать -20°C, днем ​​- до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и усложнения движения на дорогах", - подчеркнула премьер.

Свириденко напомнила, что россияне ежедневно атакуют энергообъекты Украины, а украинские энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Поэтому Кабмин работает над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды.

Поручения правительства

Свириденко отметила, что на сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд решений, чтобы все службы были готовы к непогоде и люди могли получить помощь своевременно.

Согласно решению правительства:

МВД совместно с ГСЧС и Нацполицией должны обеспечить готовность снегоуборочной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, а также мобильных пунктов обогрева.

Агентство восстановления, областные и Киевская ОВА вместе с местными властями обязаны оперативно реагировать на последствия непогоды. В частности, необходимо подготовить запасы топлива и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями.

Профильные министерства и службы должны быть готовы развернуть пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также при проблемах со связью.

Министерство энергетики совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями должно обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к быстрому реагированию и, при необходимости, увеличить производство электроэнергии и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

Премьер призвала украинцев по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.