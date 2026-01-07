Графики ужесточат? Как скажется на отключении света в Украине 20-градусные морозы

Ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Морозы не являются ключевой проблемой

По словам Зайченко, снижение температуры традиционно приводит к росту потребления электроэнергии, однако сами морозы не представляют главной угрозы для энергосистемы.

"Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой", - подчеркнул он.

Глава "Укрэнерго" пояснил, что погодные условия являются прогнозируемыми, и даже в нынешней сложной ситуации энергосистема может быть подготовлена к работе в условиях сильных холодов.

Энергосистема была готова к зиме, но ситуацию изменили обстрелы

Зайченко отметил, что по состоянию на начало октября энергосистема Украины была полностью готова к прохождению зимы - как в части генерации, так и по работе системы передачи.

В то же время серия массированных российских ракетно-дронных атак в течение прошлого года существенно ухудшила ситуацию.

Как пояснил глава "Укрэнерго", именно российский энергетический террор заставил вводить вынужденные ограничения электроснабжения.

Усилят ли графики отключений во время сильных морозов

По прогнозу "Укрэнерго", если температура воздуха на несколько дней снизится до уровня около -20 градусов, для стабилизации энергосистемы могут быть усилены ограничения.

"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно - это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", - сообщил Зайченко.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов.

Последствия обстрелов спрогнозировать невозможно

Председатель правления "Укрэнерго" отметил, что наибольшим риском остаются возможные удары РФ по энергетической инфраструктуре, особенно на фоне сильных морозов.

"Спрогнозировать последствия российских ударов перед или уже во время существенного похолодания - просто невозможно", - говорит Зайченко.