Главная » Бизнес » Энергетика

Защита энергетики и предотвращение блэкаутов: в Украине утвердили план на зиму

Киев, Среда 08 октября 2025 22:34
UA EN RU
Защита энергетики и предотвращение блэкаутов: в Украине утвердили план на зиму Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины утвердил план прохождения зимы. Он, в частности, предусматривает защиту энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По ее словам, правительство поддержало единую дорожную карту действий для всех министерств и служб.

"Он (план - ред.) предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях будут постоянно работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов", - отметила Свириденко.

Премьер объяснила, что такой план поможет действовать слаженно для предотвращения и быстрой ликвидации последствий ударов России.

Атаки на энергетику

Напомним, Россия на фоне похолодания начала усиливать террор против мирных украинцев. Враг намеренно атакует украинские энергетические объекты.

В частности, сегодня, 8 октября, после очередного удара россиян жители Сумского района остались без света.

В Министерстве энергетики отметили, что из-за атак врага ситуация с электроснабжением остается сложной. Поэтому украинцев призвали экономить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы утром и вечером.

Также сегодня из-за ударов российских оккупантов по энергетике более 4 тысяч абонентов в Черниговской области остались без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Отопительный сезон Война в Украине Отключение света Блэкаут
