Жители Сумского района остались без света из-за российского обстрела
Часть Сумского района осталась без электроэнергии из-за обстрела российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Сумыоблэнерго" в Telegram.
Отмечается, что военная агрессия РФ привела к обесточиванию части Сумского района.
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Удары по Сумщине
Напомним, в среду, 8 октября, страна-агрессор нанесла удар по Сумах с помощью беспилотников. Один из дронов ударил по жилой многоэтажке.
Первый взрыв прогремел в Ковпаковском районе Сум - в результате атаки начался пожар в нежилом помещении, также повреждены частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
Второй "прилет" был в Заречном районе, где беспилотник попал по крыше жилой многоэтажки.
Ранее российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Краснопольской громады Сумской области. В результате такой атаки врага пострадала целая семья, 4-летняя девочка получила тяжелые ожоги.
РБК-Украина ранее писало, что сегодня, 8 октября, РФ нанесла удар по машине энергетиков в городе Белополье, Сумской области.
Согласно сообщению "Сумыоблэнерго", на момент удара энергетиков в машине не было, поэтому никто от обстрела не пострадал.