Захист енергетики та запобігання блекаутам: в Україні затвердили план на зиму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram .

Прем'єр пояснила, що такий план допоможе діяти злагоджено для запобігання та швидкої ліквідації наслідків ударів Росії.

"Він (план - ред.) передбачає захист енергооб'єктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам", - зазначила Свириденко.

За її словами, уряд підтримав єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.

Атаки на енергетику

Нагадаємо, Росія на тлі похолодання почала посилювати терор проти мирних українців. Ворог навмисно атакує українські енергетичні об'єкти.

Зокрема, сьогодні, 8 жовтня, після чергового удару росіян жителі Сумського району залишилися без світла.

У Міністерстві енергетики зазначили, що через атаки ворога ситуація з електропостачанням залишається складною. Тому українців закликали економити споживання електроенергії, особливо в пікові години вранці та ввечері.

Також сьогодні через удари російських окупантів по енергетиці понад 4 тисячі абонентів у Чернігівській області залишилися без світла.