Захист енергетики та запобігання блекаутам: в Україні затвердили план на зиму

Київ, Середа 08 жовтня 2025 22:34
UA EN RU
Захист енергетики та запобігання блекаутам: в Україні затвердили план на зиму Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України затвердив план проходження зими. Він, зокрема, передбачає захист енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

За її словами, уряд підтримав єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.

"Він (план - ред.) передбачає захист енергооб'єктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам", - зазначила Свириденко.

Прем'єр пояснила, що такий план допоможе діяти злагоджено для запобігання та швидкої ліквідації наслідків ударів Росії.

Атаки на енергетику

Нагадаємо, Росія на тлі похолодання почала посилювати терор проти мирних українців. Ворог навмисно атакує українські енергетичні об'єкти.

Зокрема, сьогодні, 8 жовтня, після чергового удару росіян жителі Сумського району залишилися без світла.

У Міністерстві енергетики зазначили, що через атаки ворога ситуація з електропостачанням залишається складною. Тому українців закликали економити споживання електроенергії, особливо в пікові години вранці та ввечері.

Також сьогодні через удари російських окупантів по енергетиці понад 4 тисячі абонентів у Чернігівській області залишилися без світла.

