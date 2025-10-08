ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После новых ударов РФ - сложная ситуация. Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Украина, Среда 08 октября 2025 10:29
UA EN RU
После новых ударов РФ - сложная ситуация. Минэнерго призвало украинцев экономить свет Иллюстративное фото: Минэнерго призвало украинцев экономить свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, самой сложной остается ситуация на Черниговщине, где энергетики непрерывно работают над восстановлением электроснабжения потребителей. По состоянию на 8 октября в области действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы. Мы готовимся к зимнему сезону: проводим ремонтные и модернизационные работы, накапливаем запасы оборудования и усиливаем защиту ключевой инфраструктуры", - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что все эти действия направлены на обеспечение украинцев надежными поставками электроэнергии и тепла.

Министерство также призвало граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Обстрел 8 октября

Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.

Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу. По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.

Также в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

По данным Воздушных сил, враг запустил 183 ударных беспилотника, сбить удалось 154 вражеских дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Война в Украине Блэкаут
Новости
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы