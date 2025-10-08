После новых ударов РФ - сложная ситуация. Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, самой сложной остается ситуация на Черниговщине, где энергетики непрерывно работают над восстановлением электроснабжения потребителей. По состоянию на 8 октября в области действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы. Мы готовимся к зимнему сезону: проводим ремонтные и модернизационные работы, накапливаем запасы оборудования и усиливаем защиту ключевой инфраструктуры", - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что все эти действия направлены на обеспечение украинцев надежными поставками электроэнергии и тепла.

Министерство также призвало граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.