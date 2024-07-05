Защитники неба Украины сбили все "Шахеды" этой ночью, Олещук рассказал о работе ПВО
Силами и средствами противовоздушной обороны над Украиной были сбиты все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики применили в ночь на 5 июля для очередной воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Отмечается, что в общей сложности враг применил для нападения 32 ударных беспилотника, которые запускал из районов Курска и Приморско-Ахтарска в РФ.
Все они были ликвидированы украинскими защитниками.
Работа ПВО
В отражении атаки противника были задействованы:
- истребительная авиация,
- зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
- подразделения радиоэлектронной борьбы
Сама боевая работа продолжалась на территории семи областей, а именно:
- в Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской области.
"Спасибо за стопроцентный результат!" - заявил Олещук.
Ночная воздушная атака РФ по Украине
Напомним, в ночь на 5 июля из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Также стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву. Кроме того, в Одесской области также продолжалась боевая работа сил ППО.
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