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Защитники неба Украины сбили все "Шахеды" этой ночью, Олещук рассказал о работе ПВО

Пятница 05 июля 2024 07:51
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Защитники неба Украины сбили все "Шахеды" этой ночью, Олещук рассказал о работе ПВО Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны над Украиной были сбиты все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики применили в ночь на 5 июля для очередной воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в общей сложности враг применил для нападения 32 ударных беспилотника, которые запускал из районов Курска и Приморско-Ахтарска в РФ.

Все они были ликвидированы украинскими защитниками.

Работа ПВО

В отражении атаки противника были задействованы:

  • истребительная авиация,
  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Сама боевая работа продолжалась на территории семи областей, а именно:

  • в Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской области.

"Спасибо за стопроцентный результат!" - заявил Олещук.

Защитники неба Украины сбили все &quot;Шахеды&quot; этой ночью, Олещук рассказал о работе ПВО

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, в ночь на 5 июля из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву. Кроме того, в Одесской области также продолжалась боевая работа сил ППО.

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