На подступах к Киеву велась работа ПВО

В пригороде Киева работала противовоздушная оборона (ПВО) по дронам "Шахед", которые двигались из области в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

В 2:18 Воздушные силы ВСУ объявили отбой воздушной тревоги в Киеве.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал он около двух часов ночи.

Атака "Шахедами" по Украине

Около 1:40 в Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу из-за атаки российскими ударными беспилотниками. Первая тревога была объявлена из-за угрозы ракетного удара.

Вечером 4 июля российский агрессор запустил по Украине ударные беспилотники. Дроны сначала летели с севера, а позже появились новые группы "Шахедов" и с юга.

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