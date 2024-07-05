На подступах к Киеву велась работа ПВО
В пригороде Киева работала противовоздушная оборона (ПВО) по дронам "Шахед", которые двигались из области в направлении столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал он около двух часов ночи.
В 2:18 Воздушные силы ВСУ объявили отбой воздушной тревоги в Киеве.
Атака "Шахедами" по Украине
Около 1:40 в Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу из-за атаки российскими ударными беспилотниками. Первая тревога была объявлена из-за угрозы ракетного удара.
Вечером 4 июля российский агрессор запустил по Украине ударные беспилотники. Дроны сначала летели с севера, а позже появились новые группы "Шахедов" и с юга.
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