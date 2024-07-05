В Киевской области силы ПВО отбивают атаку "Шахедов"
В Киевской области в ночь на 5 июля работают силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в заявлении администрации.
Жителей Киевской области также призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, гражданам напомнили о важности соблюдения информ-тишины.
"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в КОВА.
Ночная атака "Шахедов"
Напомним, войска РФ регулярно пытаются наносить по Украине удары дронами-камикадзе "Шахед" иранского производства.
Так, поздно вечером 4 июля российские оккупанты снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Сначала запуск был осуществлен с севера, однако позже были зафиксированы новые группы "Шахедов" и с юга тоже.
Ранее также сообщалось, что прошлой ночью враг запустил по Украине 22 беспилотника, из которых 21 был уничтожен силами противовоздушной обороны.
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