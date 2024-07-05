Захисники неба України збили усі "Шахеди" цієї ночі, Олещук розповів про роботу ППО

Силами і засобами протиповітряної оборони над Україною були збиті усі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники застосували у ніч проти 5 липня для чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом ворог застосував для нападу 32 ударні безпілотники, які запускав із районів Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ. Усі вони були ліквідовані українськими захисниками. Робота ППО У відбитті атаки противника були задіяні: винищувальна авіація,

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

підрозділи радіоелектронної боротьби. Сама бойова робота тривала на території семи областей, а саме: у Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Дніпропетровській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській областях. "Дякую за стовідсотковий результат!" - заявив Олещук. Нічна повітряна атака РФ по Україні Нагадаємо, у ніч проти 5 липня через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників в різних областях України була оголошена повітряна тривога. Також стало відомо про роботу сил та засобів ППО в Київській області, а через деякий час - і на підступах до Києва. Крім того, в Одеській області також тривала бойова робота сил ППО.