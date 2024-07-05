Захисники неба України збили усі "Шахеди" цієї ночі, Олещук розповів про роботу ППО
Силами і засобами протиповітряної оборони над Україною були збиті усі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники застосували у ніч проти 5 липня для чергової повітряної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Зазначається, що загалом ворог застосував для нападу 32 ударні безпілотники, які запускав із районів Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.
Усі вони були ліквідовані українськими захисниками.
Робота ППО
У відбитті атаки противника були задіяні:
- винищувальна авіація,
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України,
- підрозділи радіоелектронної боротьби.
Сама бойова робота тривала на території семи областей, а саме:
- у Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській областях.
"Дякую за стовідсотковий результат!" - заявив Олещук.
Нічна повітряна атака РФ по Україні
Нагадаємо, у ніч проти 5 липня через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників в різних областях України була оголошена повітряна тривога.
Також стало відомо про роботу сил та засобів ППО в Київській області, а через деякий час - і на підступах до Києва. Крім того, в Одеській області також тривала бойова робота сил ППО.
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