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В Одесской области также сбивают вражеские "Шахеды"

Пятница 05 июля 2024 02:26
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В Одесской области также сбивают вражеские "Шахеды" Фото: в Одесской области сообщили о работе ПВО через "Шахеды" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области в ночь на 5 июля ведется работа противовоздушной обороны из-за вражеских ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские оккупанты запустили для атаки по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука.

"Одесская область. Идет боевая работа ПВО", - написал он в своем Telegram около двух часов ночи.

В местных пабликах также сообщали о взрывах, которые были слышны в области, в том числе в районе Черноморска.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о движении "Шахедов" в Одесской области и в ее направлении из других регионов. Враг запускал новую группу дронов-камикадзе в сторону Одесской области из акватории Черного моря.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников с позднего вечера 4 июля в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву.

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Одесса ПВО Атака дронов
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