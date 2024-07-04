Россия снова атакует Украину "Шахедами" с севера: где их заметили

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером запустили свои ударные дроны "Шахед" по Украине. Они летят с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе уже фиксируют в Сумской области. Они летят в сторону Черниговской области и не только.

Обновлено 22:56

По информации Воздушных сил, группа "Шахедов" летит через Черниговскую область в западном направлении.

При этом группа беспилотников через Сумскую область направляется в сторону Полтавской.

Обновлено 23:39

Позже в Воздушных силах обновили данные о движении "Шахедов". Так, группа дронов-камикадзе через Сумскую область следует в сторону Черниговской области, группа БПЛА через Полтавскую область - курсом на Черкасскую/Киевскую области, группа ударных беспилотников через Черниговскую область двигается в западном направлении, фиксируется движение группы "Шахедов" с юга - через Херсонскую область курсом на Днепропетровскую область.