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Западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО, - министр

Варшава, Среда 04 декабря 2024 10:58
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Западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО, - министр Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Западные системы ПВО, полученные Польшей, будут защищать воздушное пространство стран НАТО. В частности, они должны защитить логистический хаб, задействованный для поставок помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире TVN24.

Министр прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия. Он подчеркнул, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. По его словам, есть готовый целый план безопасности Польши.

Косиняк-Камыш добавил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.

"Польша - прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства", - отметил министр.

При этом глава Минобороны назвал "драматической" ситуацию с авиаударами РФ по Украине.

Переброска ПВО в Польшу

Напомним, в ноябре США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши. Россия уже успела пригрозить, что якобы база будет законной целью для ее армии.

Кроме того, союзники по НАТО решили перекинуть в Польшу больше средств противовоздушной обороны для защиты логистического хаба в Жешуве, через который идет военная помощь Украине.

Так, Норвегия передаст Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра. Германия предложила передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года.

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