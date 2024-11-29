Германия предложила перебросить системы Patriot в Польшу
Германия планирует передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года. Установки будут развернуты на срок до шести месяцев для защиты ключевого логистического узла, обеспечивающего доставку материалов в Украину.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Этим мы защитим логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для доставки материалов в Украину", - сказал он.
Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш приветствовал это решение, подчеркнув его важность для безопасности региона.
Ранее Германия уже размещала три подразделения Patriot и 300 военнослужащих в Польше с января по ноябрь 2023 года. Они базировались в городе Замосць, близ границы с Украиной, для защиты железнодорожного сообщения, через которое осуществляется помощь Украине.
Решение о развертывании Patriot было принято после инцидента в ноябре 2022 года, когда шальная ракета поразила польскую деревню Пшеводув, вызвав опасения о возможном расширении войны на территорию НАТО.
Польша активно наращивает вооружения на фоне вторжения России в Украину, закупая военные системы у различных стран.
Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить ядерное оружие НАТО на территории страны.
Кроме того, Дуда предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП.
При этом Дуда считает, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
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