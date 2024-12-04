Західні системи ППО у Польщі захищатимуть тільки повітряний простір НАТО, - міністр

Західні системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати повітряний простір країн НАТО. Зокрема, вони повинні захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі TVN24.

Міністр прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина. Він наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. За його словами, є готовий цілий план безпеки Польщі.

Косіняк-Камиш додав, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО.

" Польща - прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору", - зазначив міністр.

При цьому глава Міноборони назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами РФ по Україні.