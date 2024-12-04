Західні системи ППО у Польщі захищатимуть тільки повітряний простір НАТО, - міністр
Західні системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати повітряний простір країн НАТО. Зокрема, вони повинні захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі TVN24.
Міністр прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина. Він наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. За його словами, є готовий цілий план безпеки Польщі.
Косіняк-Камиш додав, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО.
"Польща - прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору", - зазначив міністр.
При цьому глава Міноборони назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами РФ по Україні.
Перекидання ППО в Польщу
Нагадаємо, у листопаді США відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі. Росія вже встигла пригрозити, що нібито база буде законною ціллю длдя її армії.
Крім того, союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщу більше засобів протиповітряної оборони для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який йде військова допомога Україні.
Так, Норвегія передасть Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру. Німеччина запропонувала передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.