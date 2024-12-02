Норвегия передаст Польше F-35 и ЗРК NASAMS для защиты центра поставки оружия в Украину

Норвегия возьмет на себя ответственность за оборону ключевого узла по транспортировке гражданских и военных материалов из других стран в Украину. Он расположен в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, в этом месяце Норвегия возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону ключевого узла для транспортировки гражданских и военных материалов из других стран в Украину.

"Таким образом, Норвегия вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы помощь Украине достигала места назначения, позволяя Украине продолжать свою борьбу за свободу", - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

По его словам, Норвегия будет "охранять" воздушное пространство над аэропортом в Жешуве, Польша, и направит около 100 солдат в дополнение к системам противовоздушной обороны и истребителей.

"Польша прилагает огромные усилия для обеспечения доставки в Украину как гражданских, так и военных грузов. Аэропорт также имеет важное значение для медицинской эвакуации, за которую отвечает Норвегия", - подчеркнул Грам.

Поставка помощи Украине через Польшу

Польша играет ключевую роль в поставках военной помощи Украине от международных партнеров. Через ее территорию проходят основные логистические маршруты для транспортировки вооружения, техники и гуманитарной помощи. В частности, Польша предоставляет свои логистические центры для хранения и распределения военных грузов.

Кроме того, страна активно способствует обеспечению безопасности этих поставок, привлекая союзников для укрепления оборонных возможностей, таких как размещение дополнительных систем ПВО и поддержка международной координации.