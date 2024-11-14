США открыли базу противоракетной обороны в Польше

США открыли новую базу противоракетной обороны (ПРО) на севере Польши, в городе Редзиково, недалеко от Балтийского побережья. Польский президент Анджей Дуда заявил, что это событие подчеркивает безопасность страны как члена НАТО, несмотря на близость к зоне боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты являются гарантом безопасности Польши", - отметил Дуда, добавив, что постоянное присутствие американских войск на базе подчеркивает, что Польша "не находится в российской сфере влияния", несмотря на свое коммунистическое прошлое до 1989 года.

Открытие базы состоялось на фоне опасений некоторых членов НАТО, вызванных победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его заявления о том, что он не будет защищать страны, недостаточно вкладывающие в оборону, вызвали дискуссии в альянсе.

Однако Польша, один из крупнейших вкладчиков в оборону относительно размера экономики, не видит причин для беспокойства. Президент Дуда подчеркивает хорошие отношения с Трампом и приверженность Польши укреплению альянса.

База в Редзиково является частью более масштабного противоракетного щита НАТО, "Иджис Эшор", предназначенного для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Другие элементы щита включают базу в Румынии, эсминцы США в испанском порту Рота и радар в Турции.

Кремль назвал открытие базы попыткой сдержать Россию и "угрозой" для ее безопасности еще в 2007 году, на этапе планирования проекта. НАТО, в свою очередь, настаивает, что щит носит исключительно оборонительный характер.