Запад Украины накрыл масштабный ураган, а Трамп раскритиковал Путина: новости за 8 июля

Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине "сколько смогут", - WSJ

Издание со ссылкой на источники сообщает, что президент США во время телефонного разговора сказал украинскому лидеру, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как Штаты атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце, но не приказывал Минобороны замораживать поставки вооружения Украине.

В частности, Трамп также заявил президенту Зеленскому, что он не несет ответственности за остановку поставок оружия в Киев.

Указано, что Объединенный штаб Пентагона завершил оценку приостановленной помощи Украине. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн готовит рекомендацию для министра обороны Пита Гегсета по возобновлению поставок.

Из-за непогоды в Украине без света более 700 населенных пунктов в семи областях

По данным ГСЧС, из-за сильного ветра и дождей в Украине был обесточен 701 населенный пункт (Винницкая - 66, Львовская - 206, Волынская - 172, Тернопольская - 66, Закарпатская - 133, Ивано-Франковская - 63 и Ровенская - 61).

Кроме того, в некоторых населенных пунктах непогода повредила крыши домов (Ривненская - 100, Закарпатская - 50 и Ивано-Франковская - 1).

В годовщину ракетного удара по "Охматдету" в Киеве разведка назвала имя российского офицера, который готовил атаку на больницу

По данным ГУР МО, речь идет о майоре ВС РФ Денисе Шейнове - начальнике специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Это подразделение было привлечено к террористической атаке на медучреждение, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей.

Шейнов отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет Х-101 к применению самолетами стратегической авиации.

Павел сделал неутешительный прогноз по войне в Украине: продлится годами

По мнению президента Чехии Петра Павела, сейчас украинская оборона успешна, потому что она наносит российским войскам огромный ущерб.

"Они (украинские воины - ред.) способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - при этом подчеркнул Павел в интервью BBC.

Правоохранитель в нетрезвом состоянии в Житомире совершил смертельное ДТП, погибла девушка-подросток

По предварительной информации ГБР, около 01:20 ночи 7 июля в Житомире водитель легковушки не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился милиционер, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину. В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

В ГБР говорят, что по результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в 5 раз.

Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в неуплате 344 млн гривен налогов, - источники

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в неуплате налогов бывшему директору и бывшему главному бухгалтеру компании-авиаперевозчика.

Название компании и имена подозреваемых не раскрывают. Но источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о МАУ и ее бывшем директоре Евгении Дыхне.

У Путина пожаловались на решение Трампа об оружии для Украины: в СНБО отреагировали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине. Он пожаловался, что это якобы не способствует миру.

"То есть в логике Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) все просто - он хочет всю Украину, безоружную, беззащитную, под контролем России. Но этого не будет", - подчеркнул в ответ руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Трамп о своем недовольстве Путиным: "Может быть небольшой сюрприз"

Президент США во время общения с журналистами в очередной раз заявил, что он недоволен российским диктатором. После этого у Трампа спросили, не планирует ли он как-то выразить свое недовольство.

"Ну, я вам не сказал бы. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?" - ответил американский лидер.

"У каждого дипломата есть ротационный цикл": Сибига подтвердил замену посла в США

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил отставку посла Украины в США Оксаны Маркаровой и назвал ее одной из самых успешных представительниц украинской дипломатии.

"Оксана Маркарова - одна из наших наиболее успешных послов, чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл", - сказал Сибига.