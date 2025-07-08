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Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине "сколько смогут", - WSJ

Вторник 08 июля 2025 09:04
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Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине "сколько смогут", - WSJ Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Зеленский, президент Украины (РБК-Украина, коллаж)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заверил последнего в продолжении поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как Штаты атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце, но не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.

Как напоминает WSJ, звонок состоялся после того, как американский лидер признал разочарование и отсутствие прогресса в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией во время телефонных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, которые происходили в четверг, 3 июля.

"Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, сообщили источники. Но, по словам представителя Пентагона, поставка остается в состоянии ожидания", - добавляет WSJ.

Между тем совместный штаб Пентагона уже завершил оценку замороженной помощи Украине, а глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, в свою очередь, готовит рекомендацию для министера обороны Пита Хэгсета о возобновлении поставок.

Остановка помощи США Украине

В начале июля стало известно, что США приостановили некоторые поставки вооружения в Украину. Речь идет о:

  • противоракетных перехватчиках Patriot;
  • зенитных ракетах AIM-120;
  • гаубичные снаряды;
  • ракеты AGM-114 Hellfire;
  • ракеты GMLRS для установок Himars;
  • противотанковые ракеты Stinger и гранатометы.

Как отмечали в Государственном департаменте США, Киев якобы заблаговременно предупредили о приостановлении помощи.

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