Из-за непогоды в Украине без света более 700 населенных пунктов в семи областях

Из-за непогоды в трех областях на западе Украины остались без света более 150 населенных пунктов, энергетики и спасатели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской ОГА.

Также сообщается о падении деревьев, частичном загрязнении дорог и даже повреждении автомобилей и зданий поваленными деревьями.

Ситуация в Ровенской области

Так, в Ровенской области по состоянию на 8:00 в результате непогоды 61 населенный пункт полностью, 2 частично обесточены. Вместе с этим без света 13 634 абонентов во всех районах области.

Энергетики и представители других служб работают над восстановлением электроснабжения.

Последствия непогоды на Тернопольщине

В Тернопольской области 66 населенных пунктов области обесточены, в том числе 42 - частично. При этом повреждено 18 линий электропередач.

"Без света 8082 потребителя в зоне обслуживания Збаражского, Зборовского, Бережанского, Подволочиского, Тернопольского, Кременецкого РЭСов. Бригады энергетиков работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей края", - отметили в ОВА.

В области также зафиксировано падение деревьев на проезжую часть дорог. При этом полного перекрытия дорог государственного значения не было. Работниками полиции обеспечено реверсное движение на проблемных участках дорог.

Ситуация в Ивано-Франковской области

Из-за непогоды в регионе на утро без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, еще 36 - обесточены частично. Также обесточены 23 линии электропередач.

"Больше всего пострадали Надворнянский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский и Косовский районы. Бригады электриков работают над восстановлением электроснабжения", - отметили в ОВА.

Последствия непогоды в Ивано-Франковской области:

В Рогатинской и Галицкой общинах ураган повалил деревья на проезжую часть дороги.

В Рожнятовской общине и Калуше деревья упали на легковые автомобили - к счастью, обошлось без пострадавших.

В Перегинской громаде повреждена кровля лицея №2.

Что говорят в "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 07:00 8 июля в результате ухудшения погодных условий обесточен 701 населенный пункт:

Винницкая - 66

Львовская - 206

Волынская - 172

Тернопольская - 66

Закарпатская - 133

Ивано-Франковская - 63

Ровенская - 61.

Также частично повреждены кровли частных домов (Ровенская - 100, Закарпатская - 50 и Ивано-Франковская - 1). Подразделения ГСЧС привлекались к работам по обледенению аварийных деревьев. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Последствия непогоды для железной дороги

Напомним, что вчера, 7 июля, западные регионы Украины накрыла непогода со шквальным ветром, грозой и градом. Так, из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "УЗ" курсировали с отставанием от графика. На фоне аварии использовалась только одна колея.

Кроме того, сообщалось, что в графиках движения пассажирских поездов в ночь на 8 июля возможны изменения из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.