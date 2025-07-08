ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар по "Охматдету": ГУР назвало имя офицера РФ, который готовил атаку на больницу

Вторник 08 июля 2025 09:32
UA EN RU
Удар по "Охматдету": ГУР назвало имя офицера РФ, который готовил атаку на больницу Фото: ГУР рассекретило майора РФ, который готовил атаку на Охматдет (t.me/DIUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР обнародовало данные военного преступника, причастного к ракетному удару по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Сегодня, в годовщину трагедии, разведка разоблачила майора ВС РФ Дениса Алексеевича Шейнова - начальника специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Именно это подразделение непосредственно привлечено к подготовке террористической атаки на медицинское учреждение, где в момент удара лечилось 627 детей.

По своим обязанностям Шейнов отвечал за техническую подготовку крылатых ракет воздушного базирования Х-101, которые использовали самолеты стратегической авиации для нанесения ударов.

Что известно

Майор Шейнов родился 30 января 1978 года в Саратове. Имеет паспорт серии 6302 №906672, выданный в 2002 году в Кировском районе города Саратов.

Он выпускник Саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск.

В 2018 году Шейнов находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задачи.

За время службы его наградили медалями "За воинскую доблесть" II степени (2000), "За отличие в военной службе" I степени (2015) и медалью "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Фото: Шейнов и его семья (t.me/DIUkraine)

Личная жизнь майора также известна: он женат на Елене Михайловне Шабаловой, рожденной 30 апреля 1976 года, имеет сына и дочь. Постоянное место жительства семьи - город Саратов, улица Батавина, дом 12, квартира 266.

Ракетный удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

9 июля, Кабмин принял решение начать работы по восстановлению здания "Охматдета"после атаки в ближайшее время. На это выделили 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского