ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"У каждого дипломата есть ротационный цикл": Сибига подтвердил замену посла в США

Вторник 08 июля 2025 21:55
UA EN RU
"У каждого дипломата есть ротационный цикл": Сибига подтвердил замену посла в США Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил отставку посла Украины в США Оксаны Маркаровой и назвал ее одной из самых успешных представительниц украинской дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сибиги Украинскому Радио.

"Оксана Маркарова - одна из наших наиболее успешных послов, чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл", - сказал Сибига.

Главу МИД также спросили о возможных назначениях новых послов Украины.

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - отметил он.

Сибига уточнил, что следует ожидать около 20 указов президента Украины, которыми будут уволены и назначены новые послы Украины.

"Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны", - подчеркнул министр.

Отставка Маркаровой

Напомним, сегодня, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и посол Украины в США Оксана Маркарова провели разговор, во время которого они обсудили кадровый вопрос.

Как рассказали источники РБК-Украина, президент сообщил Маркаровой о намерении провести ротацию посла Украины в США.

По информации собеседника, Зеленский предложил Маркаровой остаться в команде после этого.

Ранее мы уже сообщали о возможных кадровых изменениях, которые ожидаются не только в украинском правительстве, но и в дипломатическом корпусе.

РБК-Украина писало, что почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

По данным РБК-Украина, в Офисе президента рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.

Позже собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов, которые могут заменить Маркарову на посту посла. Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Соединенные Штаты Америки Оксана Маркарова Андрей Сибига
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях