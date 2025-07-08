Павел сделал неутешительный прогноз по войне в Украине: продлится годами

Полномасштабная война между Украиной и Российской Федерацией (РФ) может длиться годами, если будет продолжаться в таком же духе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью BBC.

По словам Павела, российским военным удалось оккупировать некоторые части украинской территории, но ценой больших жертв и потерь.

"Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - добавил он.

Президент Чехии отметил, что кроме поддержки Украины, также важно оказывать максимальное давление против России и демонстрировать, что "на поле боя нет победы.