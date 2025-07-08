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У Путина пожаловались на решение Трампа об оружии для Украины: в СНБО отреагировали

Вторник 08 июля 2025 18:10
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У Путина пожаловались на решение Трампа об оружии для Украины: в СНБО отреагировали Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле цинично заявили, что поставки оружия украинским воинам не способствуют миру. Москва фактически хочет обезоружить Украину и захватить ее полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Заявление Пескова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине.

По его словам, о приостановке американской военной помощи "было много противоречивых заявлений".

"Очевидно, что поставки (вооружения Украине - ред.) продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачать Украину вооружением. Эти действия скорее не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию", - пожаловался он.

Реакция Коваленко

"То есть в логике Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) все просто - он хочет всю Украину, безоружную, беззащитную, под контролем России. Но этого не будет. Это невозможно, и с этим не согласны не только украинцы, но и западные партнеры", - подчеркнул руководитель ЦПД, реагируя на заявление Пескова.

Он добавил, что Россия также хочет получать оружие и людей из КНДР, компоненты и технологии из Китая и постепенно привлекать к войне африканцев из Лаоса и ожидает, что на это не будет никакого ответа от Запада.

"Затем Путин захочет просто вот так взять и зайти в Балтию. А еще скажет, что Польша в Варшавском договоре была в зоне влияния России. Очень в лоб, и очень странно со стороны России думать, что никто ничего не будет делать в ответ на рост угроз", - обратил внимание Коваленко.

По его словам, такие действия только подтверждают "необходимость ликвидации режима Путина".

Что сказал Трамп

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его страна отправит еще больше оружия Украине, поскольку ей необходимо защищаться от России.

По его словам, в первую очередь речь об оборонном оружии.

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