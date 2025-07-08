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Трамп пригрозил Путину "сюрпризом"

Вторник 08 июля 2025 19:59
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Трамп пригрозил Путину "сюрпризом" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время заседания Кабинета министров.

"Мы сейчас тоже имеем дело с ним. И недовольны Путиным. Я недоволен Путиным. Это я вам могу сказать точно прямо сейчас, потому что он убивает много людей. И многие из них - это его солдаты. Сейчас это уже до 7 тысяч в неделю. И я недоволен Путиным", - заявил Трамп.

Журналисты спросили у президента США, планирует ли тот что-то делать с Путиным, чтобы как-то отреагировать на это чувство недовольства.

"Ну, я бы вам не сказал. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?" - ответил на это Трамп.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, 3 июля Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин и Трамп являются совершенно разными людьми, поэтому между ними мало общих тем для обсуждения.

Также напомним, что предыдущий разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня. Путин тогда выражал недовольство по поводу операции "Паутина", которую провела СБУ. В результате этой спецоперации были уничтожены несколько российских стратегических самолетов.

Трамп, в свою очередь, сообщил, что Путин пригрозил ответным ударом. При этом неясно, пытался ли Трамп удержать Путина от дальнейшей эскалации.

Накануне в России заявили, что разговор между лидерами был "откровенным и конструктивным". Советник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что оба "на одной волне". По его словам, Путин дал понять, что Россия не изменит своих намерений в отношении Украины и "продолжит достигать поставленных целей.

Подробно о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.

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