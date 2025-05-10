Журналист отметил, что европейские лидеры, которые сейчас находятся в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявили о требовании объявить 30-дневное прекращение огня с понедельника.

В то же время он отметил, что Европа и США угрожают России массивными санкциями и утверждают, что президент Трамп поддерживает эту инициативу. В связи с этим журналист поинтересовался, не считают ли в Кремле, что таким образом Россию пытаются загнать в угол.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил, что не считает это попыткой давления и вспомнил, что российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад объявил о "перемирии" на три дня.

Он отметил, что, по его мнению, сейчас Киев хочет, чтобы три дня превратились в 30 дней.