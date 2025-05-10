Келлог: 30-дневное перемирие станет началом конца войны РФ против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны", - написал Келлог.

С чем связан пост Келлога

Реакция Келлога была сделана ответом на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который написал о разговоре "коалиции решительных" с Трампом по достижению мира. В частности, Сибига отметил, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с понедельника 12 мая.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и сметы по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам", - написал глава МИД Украины.

Также мы писали, что по итогу сегодняшней встречи президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 30-дневное прекращение огня должно начаться уже 12 мая. Если же Россия не согласится на, тогда страну ждут новые санкции.

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