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Келлог: 30-дневное перемирие станет началом конца войны РФ против Украины

Суббота 10 мая 2025 16:21
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Келлог: 30-дневное перемирие станет началом конца войны РФ против Украины Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что полное прекращение огня на 30 дней станет началом завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны", - написал Келлог.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял: "Прекратите убийства немедленно".

С чем связан пост Келлога

Реакция Келлога была сделана ответом на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который написал о разговоре "коалиции решительных" с Трампом по достижению мира. В частности, Сибига отметил, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с понедельника 12 мая.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и сметы по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам", - написал глава МИД Украины.

Также мы писали, что по итогу сегодняшней встречи президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 30-дневное прекращение огня должно начаться уже 12 мая. Если же Россия не согласится на, тогда страну ждут новые санкции.

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Война в Украине Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Кит Келлог Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры
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