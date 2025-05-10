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Зеленский готов к любому формату переговоров в случае перемирия с РФ, - источник

Украина, Суббота 10 мая 2025 19:09
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Зеленский готов к любому формату переговоров в случае перемирия с РФ, - источник Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский готов к любому формату переговоров, если будет достигнуто безусловное прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным проинформированного относительно прямых переговоров с РФ источника РБК-Украина, Зеленский готов к любому формату переговоров в случае перемирия с Россией.

"Президент всегда говорил, что мы готовы к любым форматам переговоров", - заявил источник.

Анонимный собеседник подчеркнул, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом все европейские участники сказали ему, что поддерживают прекращение огня.

"И это же было предложение Трампа с самого начала, еще 11 марта в Саудовской Аравии - полный и безусловный cease-fire (прекращение огня, - ред.)", - добавил источник.

В то же время собеседник отметил, после прекращения огня могут быть дополнительные переговоры.

"Надо 30 дней, и тогда дипломатия сработает, потому что будет время обо всем договориться. Если работает прекращение огня, то можно договориться о месте и формате", - подытожил источник.

Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Киев приехали лидеры "коалиции решительных". После первой встречи участники "коалиции решительных" позвонили президенту США Дональду Трампу.

В результате всех переговоров участники встречи поставили России дедлайн для согласия на прекращение огня.

Как уже известно, Украина и ее союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней.

Зеленский сообщил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.

Он также отметил, что если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, ему грозят новые санкции.

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