Зеленский заявил Трампу: готовы говорить с РФ, если будет перемирие, - Axios
Президент Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Украины к прямым переговорам с Россией, если будет прекращение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам двух осведомленных источников, месседж был передан во ходе сегодняшнего разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом.
В частности, они подчеркнули, что в случае достижения соглашения о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Но если российский диктатор Владимир Путин откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России.
"Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сообщил один из источников.
Второй источник сказал, что Трамп был рад услышать, что все они поддерживают его предложение.
"Теперь мы ждем действий России", - рассказал изданию второй источник.
Что произошло
Напомним, сегодня в Киев прибыли лидеры "коалиции решительных" для переговоров о достижении мира в Украине. В частности, встреча прошла между президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Польши Дональдом Туском.
После этой встречи они впятером провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как итог, России был поставлен дедлайн для согласия на прекращение огня.
В частности, на пресс-конференции Зеленский сообщил, что уже с понедельника 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией минимум на 30 дней. В случае, если Москва откажется от перемирия, ей грозят новые санкции.
Также NBC News писало, что Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина, который имеет 22 предложения включая 30-дневное прекращение огня. Также в перечне есть пункт о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО (тема, которую неоднократно поднимал Путин). Этот документ главе Кремля передаст спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
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