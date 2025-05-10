Зеленский заявил Трампу: готовы говорить с РФ, если будет перемирие, - Axios

Президент Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Украины к прямым переговорам с Россией, если будет прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам двух осведомленных источников, месседж был передан во ходе сегодняшнего разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом.

В частности, они подчеркнули, что в случае достижения соглашения о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Но если российский диктатор Владимир Путин откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России.

"Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сообщил один из источников.

Второй источник сказал, что Трамп был рад услышать, что все они поддерживают его предложение.

"Теперь мы ждем действий России", - рассказал изданию второй источник.