Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина. СМИ узнали детали документа

Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина. Главе Кремля его передаст спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Если Путин ищет выход - вот он", - сказал чиновник об этих предложениях. По его словам, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф должен передать их российскому президенту.

По его словам, документ также удовлетворяет требование Путина, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

Один из западных чиновников сообщил, что американские, европейские и украинские переговорщики подготовили документ с 22 предложениями, включая 30-дневное перемирие.

"Коалиция решительных" в Киеве

10 мая в Киев приехали лидеры "коалиции решительных". После встречи участники "коалиции решительных" позвонили президенту США Дональду Трампу.

России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня. Так, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

Отметим, что Россия в последнее время отказывается от любых предложений по долговременному прекращению огня в Украине. Вместо этого Путин постоянно объявляет "перемирия", которые оккупанты сами же и нарушают, обстреливая гражданских в Украине.

Напомним, ранее США и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней. В случае отказа Кремля, против России будут введены новые жесткие санкции.

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