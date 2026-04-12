ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Угроза для украинцев в Германии: партия AfD хочет выгнать беженцев и дружить с РФ

04:54 12.04.2026 Вс
3 мин
В предвыборном манифесте партии немало радикальных планов, которые нравятся Кремлю, но есть нюанс со Второй мировой войной
aimg Филипп Бойко
Фото: митинг сторонников AfD (Getty Images)

Ультраправая партия AfD представила радикальный план правительства накануне сентябрьских региональных выборов в Германии. В плане говорится о лишении украинцев получать статус беженцев, депортации мигрантов, закупка российского газа и школьный обмен с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Finansial Times.

В земле Саксония-Анхальт, где состоятся выборы, рейтинг AfD там составляет около 40%. Кандидат на пост премьера земли Ульрих Зигмунд заявил, что они "создадут историю".

Регион является одним из самых бедных в Германии. Люди здесь чувствуют себя незащищенными. Популярность радикалов растет на фоне кризисов у традиционных партий. Однако правоцентристы уже называют возможную победу AfD "абсолютной катастрофой". Многие пункты их программы могут быть оспорены в судах, но это не останавливает лидеров AfD, хотя она и признана экстремистской.

Планы и "синхронизация" с Москвой

Манифест состоит из 156 страниц и в нем говорится, что украинцы больше не должны иметь статус беженцев в Германии и их следует поощрять возвращаться домой.

В целом миграция является центральным пунктом программы, которая призывает к "культуре прощания" для нелегальных мигрантов, а не к "культуре гостеприимства". Речь идет о массовых депортациях по примеру Трампа.

Партия выступает против привлечения иностранных специалистов даже в медицину. Они считают людей с "чужим культурным происхождением" нежелательными для Германии.

Неудивительно, что на российских ток-шоу постоянно расхваливают AfD, ведь партия, если придет к власти, будет требовать отстроить северный поток и снова закупать газ у России. Также ультраправые хотят снять все санкции с РФ, а вместо приглашения мигрантов предлагает школьные обмены с россиянами.

В рамки кремлевских "традиционных ценностей" умещаются намерения партии полностью запретить гендерно-инклюзивный язык в учреждениях, а также признать только гетеросексуальную семью единственной нормой.

Также AfD планирует масштабную "чистку" в культуре и медиа. Ультраправые хотят уничтожить действующую систему общественного вещания. Журналистов обвиняют в распространении левой идеологии.

Что точно не понравится Кремлю

Но в этой политической "бочке меда" не обошлось без "ложки дегтя" - наиболее скандальная часть касается прошлого. Партия называет борьбу с нацистским наследием "неврозом". По их мнению, это мешает формированию "стабильной национальной идентичности".

Пока Москва сознательно не замечает такой аспект политики партии, в ток-шоу об этом говорят. С другой стороны, если потом Кремлю что-то не понравится, то этих ультраправых можно обвинить в нацизме, как и всю Германию.

Что еще следует знать украинцам за рубежом

Ранее мы сообщали, что сейчас в ЕС пересматривают подход к временной защите для украинцев. От идеи полностью прекратить ее после марта 2027 года уже отказались, зато обсуждают новый формат.

Также в Ирландии анонсировали уменьшение компенсаций людям, которые предоставляют жилье украинцам. Выплату уменьшат с 600 до 400 евро в месяц и хотя программа продлится до 2027 года, ее постепенно будут сворачивать.

Кроме этого, Норвегия меняет правила для мужчин из Украины. Отныне новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не будут получать временную коллективную защиту автоматически.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
