Ультраправая партия AfD представила радикальный план правительства накануне сентябрьских региональных выборов в Германии. В плане говорится о лишении украинцев получать статус беженцев, депортации мигрантов, закупка российского газа и школьный обмен с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Finansial Times .

В земле Саксония-Анхальт, где состоятся выборы, рейтинг AfD там составляет около 40%. Кандидат на пост премьера земли Ульрих Зигмунд заявил, что они "создадут историю".

Регион является одним из самых бедных в Германии. Люди здесь чувствуют себя незащищенными. Популярность радикалов растет на фоне кризисов у традиционных партий. Однако правоцентристы уже называют возможную победу AfD "абсолютной катастрофой". Многие пункты их программы могут быть оспорены в судах, но это не останавливает лидеров AfD, хотя она и признана экстремистской.

Планы и "синхронизация" с Москвой

Манифест состоит из 156 страниц и в нем говорится, что украинцы больше не должны иметь статус беженцев в Германии и их следует поощрять возвращаться домой.

В целом миграция является центральным пунктом программы, которая призывает к "культуре прощания" для нелегальных мигрантов, а не к "культуре гостеприимства". Речь идет о массовых депортациях по примеру Трампа.

Партия выступает против привлечения иностранных специалистов даже в медицину. Они считают людей с "чужим культурным происхождением" нежелательными для Германии.

Неудивительно, что на российских ток-шоу постоянно расхваливают AfD, ведь партия, если придет к власти, будет требовать отстроить северный поток и снова закупать газ у России. Также ультраправые хотят снять все санкции с РФ, а вместо приглашения мигрантов предлагает школьные обмены с россиянами.

В рамки кремлевских "традиционных ценностей" умещаются намерения партии полностью запретить гендерно-инклюзивный язык в учреждениях, а также признать только гетеросексуальную семью единственной нормой.

Также AfD планирует масштабную "чистку" в культуре и медиа. Ультраправые хотят уничтожить действующую систему общественного вещания. Журналистов обвиняют в распространении левой идеологии.

Что точно не понравится Кремлю

Но в этой политической "бочке меда" не обошлось без "ложки дегтя" - наиболее скандальная часть касается прошлого. Партия называет борьбу с нацистским наследием "неврозом". По их мнению, это мешает формированию "стабильной национальной идентичности".

Пока Москва сознательно не замечает такой аспект политики партии, в ток-шоу об этом говорят. С другой стороны, если потом Кремлю что-то не понравится, то этих ультраправых можно обвинить в нацизме, как и всю Германию.