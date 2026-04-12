Загроза для українців у Німеччині: партія AfD хоче вигнати біженців та дружити з РФ

04:54 12.04.2026 Нд
3 хв
У передвиборчому маніфесті партії чимало радикальних планів, які подобаються Кремлю, але є нюанс з Другою світовою війною
aimg Пилип Бойко
Загроза для українців у Німеччині: партія AfD хоче вигнати біженців та дружити з РФ Фото: мітинг прихильників AfD (Getty Images)

Ультраправа партія AfD представила радикальний план уряду напередодні вересневих регіональних виборів у Німеччині. В плані йдеться про позбавлення українців отримувати статус біженців, депортацію мігрантів, закупівля російського газу та шкільний обмін з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Finansial Times.

Читайте також: Статус UKR під загрозою: що українцям у Польщі треба зробити до 31 серпня

У землі Саксонія-Ангальт, де відбудуться вибори, рейтинг AfD там становить близько 40%. Кандидат на посаду прем’єра землі Ульріх Зігмунд заявив, що вони "створять історію".

Регіон є одним із найбідніших у Німеччині. Люди тут почуваються незахищеними. Популярність радикалів зростає на тлі криз у традиційних партій. Проте правоцентристи вже називають можливу перемогу AfD "абсолютною катастрофою". Багато пунктів їхньої програми можуть бути оскаржені в судах, але це не зупиняє лідерів AfD, хоча вона і визнана екстремістською.

Плани та "синхронізація" з Москвою

Маніфест складається зі 156 сторінок і у ньому йдеться, що українці більше не повинні мати статус біженців у Німеччині та їх слід заохочувати повертатися додому.

Загалом міграція є центральним пунктом програми, яка закликає до "культури прощання" для нелегальних мігрантів, а не до "культури гостинності". Мова йде про масові депортації за прикладом Трампа.

Партія виступає проти залучення іноземних фахівців навіть у медицину. Вони вважають людей з "чужим культурним походженням" небажаними для Німеччини.

Не дивно, що на російських ток-шоу постійно розхвалюють AfD, адже партія, якщо прийде до влади, вимагатиме відбудувати північний потік і знову закуповувати газ у Росії. Також ультраправі хочуть зняти всі санкції з РФ, а замість запрошення мігрантів пропонує шкільні обміни з росіянами.

В рамки кремлівських "традиційних цінностей" вміщуються наміри партії повністю заборонити гендерно-інклюзивну мову в установах, а також визнати тільки гетеросексуальну сім'ю єдиною нормою.

Також AfD планує масштабну "чистку" в культурі та медіа. Ультраправі хочуть знищити чинну систему суспільного мовлення. Журналістів звинувачують у поширенні лівої ідеології.

Що точно не сподобається Кремлю

Але у цій політичній "бочці меду" не обійшлось без "ложки дьогтю" - найбільш скандальна частина стосується минулого. Партія називає боротьбу з нацистським спадком "неврозом". На їхню думку, це заважає формуванню "стабільної національної ідентичності".

Поки що Москва свідомо не помічає такий аспект політики партії, в ток-шоу про це говорять. З іншого боку, якщо потім Кремлю щось не сподобається, то цих ультраправих можна звинуватити у нацизмі, як і всю Німеччину.

Що ще слід знати українцям закордоном

Раніше ми повідомляли, що зараз у ЄС переглядають підхід до тимчасового захисту для українців. Від ідеї повністю припинити його після березня 2027 року вже відмовилися, натомість обговорюють новий формат.

Також в Ірландії анонсували зменшення компенсацій людям, які надають житло українцям. Виплату зменшать із 600 до 400 євро на місяць і хоча програма триватиме до 2027 року, її поступово згортатимуть.

Крім цього, Норвегія змінює правила для чоловіків з України. Відтепер новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років не отримуватимуть тимчасовий колективний захист автоматично.

Більше по темі:
Новини
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій