Выплаты уменьшат до 400 евро: в Ирландии готовят новые ограничения для беженцев из Украины

12:06 25.03.2026 Ср
В Ирландии анонсировали постепенное сворачивание программы помощи людям, которые предоставляют жилье украинцам
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Программа помощи беженцам из Украины в Ирландии (Getty Images)

В Ирландии планируют постепенно сворачивать программу финансовой поддержки для тех, кто предоставляет жилье украинцам, а также сокращать использование отелей для их размещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ігіѕһ Times.

Главное:

  • Выплаты за предоставление жилья украинцам (ARP) уменьшат с 600 до 400 евро.
  • Программу поддержки планируют полностью свернуть до марта 2027 года.
  • Правительство постепенно отказывается от размещения украинцев в отелях ради туризма.
  • С 1 марта действуют ограничения: жилье с рынка аренды больше не может участвовать в программе.
  • Количество украинцев в госжилье упало втрое - с 60 до 19,2 тысячи человек.
  • Цель изменений - стимулировать самостоятельное проживание и разгрузить рынок аренды.

Выплаты уменьшат и постепенно отменят

Речь идет о программе Accommodation Recognition Payment (ARP) - ежемесячной необлагаемой выплате людям, которые размещают украинцев в своих домах.

В рамках плана правительства:

  • выплату уменьшат с 600 до 400 евро в месяц;
  • саму программу продлят до марта 2027 года;
  • в то же время ее постепенно будут сворачивать.

В правительстве отмечают, что программа уже "приближается к завершению", а ее сокращение будет происходить постепенно.

Сколько людей охватывает программа

ARP ввели в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на сейчас:

  • в рамках программы размещено около 42 тысяч украинцев;
  • используется более 23,5 тысячи объектов жилья;
  • ежемесячная стоимость программы составляет 14,5 млн евро.

Сначала выплата составляла 400 евро, в декабре 2022 года ее повысили до 800 евро, а затем уменьшили до 600 евро.

Почему меняют программу

Власти Ирландии объясняют изменения несколькими причинами:

  • необходимостью постепенного перехода украинцев к самостоятельному проживанию;
  • влиянием программы на рынок аренды жилья.

В частности, правительство считает, что выплаты могли стимулировать владельцев недвижимости отказываться от сдачи жилья в аренду в пользу участия в программе.

Также отмечается, что необлагаемый налогом характер выплат в некоторых случаях делал их выгоднее стандартной аренды.

Новые ограничения для жилья

С 1 марта действуют новые правила:

  • жилье, которое сдавалось в аренду до 2022 года, больше не может участвовать в программе;
  • выплаты сохраняются только для тех, кто предоставляет комнаты в собственном жилье или второе жилье, которое ранее не было на рынке аренды.

Отели планируют освободить

Отдельно правительство заявило о намерении постепенно отказаться от размещения украинцев в гостиницах, чтобы вернуть эти места туристическому сектору.

На данный момент:

  • действует 531 контракт на размещение украинцев (гостиницы, гостевые дома, B&B);
  • это около 22 450 мест.

Количество таких контрактов уже сокращается:

  • в 2026 году прекратили 25 контрактов;
  • в 2025 году - 195;
  • в 2024 году - 420.

Сколько украинцев остаются в госжилье

По данным правительства, сейчас:

  • около 19,2 тысяч украинцев проживают в государственном жилье;
  • в ноябре 2023 года этот показатель достигал 60 тысяч.

Новоприбывшие украинцы получают временное размещение в государственных центрах сроком до 30 дней.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше провели масштабную спецоперацию против нелегальной миграции, во время которой задержали более 140 иностранцев, среди них - десятки украинцев. Части из них уже вынесли решение о принудительном возвращении на родину.

Также мы рассказывали, что тысячи украинцев в США после изменения политики оказались в правовой неопределенности и рискуют депортацией. Часть гуманитарных программ была остановлена, из-за чего люди потеряли стабильный статус и гарантии пребывания в стране.

Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории
