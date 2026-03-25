Выплаты уменьшат до 400 евро: в Ирландии готовят новые ограничения для беженцев из Украины
В Ирландии планируют постепенно сворачивать программу финансовой поддержки для тех, кто предоставляет жилье украинцам, а также сокращать использование отелей для их размещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ігіѕһ Times.
Главное:
- Выплаты за предоставление жилья украинцам (ARP) уменьшат с 600 до 400 евро.
- Программу поддержки планируют полностью свернуть до марта 2027 года.
- Правительство постепенно отказывается от размещения украинцев в отелях ради туризма.
- С 1 марта действуют ограничения: жилье с рынка аренды больше не может участвовать в программе.
- Количество украинцев в госжилье упало втрое - с 60 до 19,2 тысячи человек.
- Цель изменений - стимулировать самостоятельное проживание и разгрузить рынок аренды.
Выплаты уменьшат и постепенно отменят
Речь идет о программе Accommodation Recognition Payment (ARP) - ежемесячной необлагаемой выплате людям, которые размещают украинцев в своих домах.
В рамках плана правительства:
- выплату уменьшат с 600 до 400 евро в месяц;
- саму программу продлят до марта 2027 года;
- в то же время ее постепенно будут сворачивать.
В правительстве отмечают, что программа уже "приближается к завершению", а ее сокращение будет происходить постепенно.
Сколько людей охватывает программа
ARP ввели в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По состоянию на сейчас:
- в рамках программы размещено около 42 тысяч украинцев;
- используется более 23,5 тысячи объектов жилья;
- ежемесячная стоимость программы составляет 14,5 млн евро.
Сначала выплата составляла 400 евро, в декабре 2022 года ее повысили до 800 евро, а затем уменьшили до 600 евро.
Почему меняют программу
Власти Ирландии объясняют изменения несколькими причинами:
- необходимостью постепенного перехода украинцев к самостоятельному проживанию;
- влиянием программы на рынок аренды жилья.
В частности, правительство считает, что выплаты могли стимулировать владельцев недвижимости отказываться от сдачи жилья в аренду в пользу участия в программе.
Также отмечается, что необлагаемый налогом характер выплат в некоторых случаях делал их выгоднее стандартной аренды.
Новые ограничения для жилья
С 1 марта действуют новые правила:
- жилье, которое сдавалось в аренду до 2022 года, больше не может участвовать в программе;
- выплаты сохраняются только для тех, кто предоставляет комнаты в собственном жилье или второе жилье, которое ранее не было на рынке аренды.
Отели планируют освободить
Отдельно правительство заявило о намерении постепенно отказаться от размещения украинцев в гостиницах, чтобы вернуть эти места туристическому сектору.
На данный момент:
- действует 531 контракт на размещение украинцев (гостиницы, гостевые дома, B&B);
- это около 22 450 мест.
Количество таких контрактов уже сокращается:
- в 2026 году прекратили 25 контрактов;
- в 2025 году - 195;
- в 2024 году - 420.
Сколько украинцев остаются в госжилье
По данным правительства, сейчас:
- около 19,2 тысяч украинцев проживают в государственном жилье;
- в ноябре 2023 года этот показатель достигал 60 тысяч.
Новоприбывшие украинцы получают временное размещение в государственных центрах сроком до 30 дней.
