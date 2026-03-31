Статус украинцев в ЕС после 2027 года: какие варианты обсуждают и что будет с выплатами

18:20 31.03.2026 Вт
Евросоюз обсуждает новые форматы защиты для украинцев
aimg Татьяна Веремеева
Статус украинцев в ЕС после 2027 года: какие варианты обсуждают и что будет с выплатами Фото: Украинские беженцы в ЕС (Getty Images)

В Европейском Союзе пересматривают подход к временной защите для украинцев. От идеи полностью прекратить ее после марта 2027 года уже отказались, зато обсуждают новый формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Читайте также: Шенген на паузе? Польша закрывает границы с ЕС из-за провокаций РФ и Беларуси

Главное:

  • Изменение стратегии: ЕС отказался от идеи полного прекращения временной защиты в марте 2027 года.
  • Новые предложения: Еврокомиссия готовит обновленный формат защиты, который планирует представить в мае 2026 года.
  • Варианты реформы: Обсуждают продолжение статуса в измененном виде, сужение круга получателей и введение отдельных правил для уязвимых групп.
  • Безопасные регионы: В ЕС рассматривают возможность учитывать область происхождения украинцев.
  • Мужчины призывного возраста: Продолжается дискуссия о возможных ограничениях для этой категории.
  • Принцип действия: Вероятно, новые правила коснутся преимущественно новоприбывших.

Почему отказались от предыдущего плана

Еще летом 2025 года в Брюсселе заявляли, что после 2027 года украинцы должны перейти на национальные виды на жительство - например, из-за работы или учебы.

Однако на практике этот сценарий оказался сложным. Во многих странах ЕС переход сопровождается жесткими требованиями - высокими зарплатными порогами и сложными процедурами. В части государств вообще не создали четких механизмов.

В результате количество украинцев, которые смогли изменить статус, остается низким. Именно это и заставило ЕС вернуться к обсуждению.

Какие варианты сейчас обсуждают

Сейчас в Брюсселе готовят новое предложение, которое планируют представить в мае.

Среди идей:

  • продолжение временной защиты, но в измененном виде;
  • сужение круга лиц, подпадающих под нее;
  • введение отдельного статуса для уязвимых групп.

Также обсуждают возможность учитывать регион происхождения украинцев и их статус по мобилизации. Например, Швейцария с 1 ноября 2025 года уже определила безопасные для возвращения регионы Украины: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Могут ли ограничить защиту для мужчин

Отдельно продолжается дискуссия относительно мужчин призывного возраста. Подобные идеи уже звучали в некоторых странах, а вне ЕС - в Норвегии и Швейцарии - частично введены.

Впрочем, юристы предупреждают, что такие ограничения могут вызвать юридические споры из-за рисков дискриминации.

Коснутся ли изменения всех украинцев

Есть вероятность, что новые правила будут касаться прежде всего новоприбывших. Те, кто уже находится под временной защитой, могут остаться в действующем статусе.

В то же время в ЕС пытаются избежать ситуации, когда после 2027 года миллионы людей одновременно обратятся за убежищем и перегрузят систему.

Окончательного решения пока нет. Еврокомиссия должна представить предложения в мае, после чего их рассмотрят страны-члены.

В то же время в ЕС уже дают понять: завершить защиту без альтернативы не планируют, но и оставлять все без изменений также не хотят.

Пока что украинцы пользуются действующей временной защитой. Но в будущем правила могут измениться - и будут зависеть от того, какое решение примут в ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что программу защиты украинцев в ЕС могут ограничить и сосредоточить на наиболее уязвимых, ведь страны ЕС до сих пор не имеют четких механизмов перехода украинцев на долгосрочное проживание.

Также мы рассказывали о трудностях украинских беженцев в США. После изменений в политике часть из них оказалась в правовой неопределенности - без четкого статуса, разрешений на работу и с риском депортации, даже несмотря на законное пребывание в стране.

Больше по теме:
Евросоюз
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны