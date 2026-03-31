Статус украинцев в ЕС после 2027 года: какие варианты обсуждают и что будет с выплатами

В Европейском Союзе пересматривают подход к временной защите для украинцев. От идеи полностью прекратить ее после марта 2027 года уже отказались, зато обсуждают новый формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Главное: Изменение стратегии: ЕС отказался от идеи полного прекращения временной защиты в марте 2027 года.

Почему отказались от предыдущего плана

Еще летом 2025 года в Брюсселе заявляли, что после 2027 года украинцы должны перейти на национальные виды на жительство - например, из-за работы или учебы.

Однако на практике этот сценарий оказался сложным. Во многих странах ЕС переход сопровождается жесткими требованиями - высокими зарплатными порогами и сложными процедурами. В части государств вообще не создали четких механизмов.

В результате количество украинцев, которые смогли изменить статус, остается низким. Именно это и заставило ЕС вернуться к обсуждению.

Какие варианты сейчас обсуждают

Сейчас в Брюсселе готовят новое предложение, которое планируют представить в мае.

Среди идей:

продолжение временной защиты, но в измененном виде;

сужение круга лиц, подпадающих под нее;

введение отдельного статуса для уязвимых групп.

Также обсуждают возможность учитывать регион происхождения украинцев и их статус по мобилизации. Например, Швейцария с 1 ноября 2025 года уже определила безопасные для возвращения регионы Украины: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Могут ли ограничить защиту для мужчин

Отдельно продолжается дискуссия относительно мужчин призывного возраста. Подобные идеи уже звучали в некоторых странах, а вне ЕС - в Норвегии и Швейцарии - частично введены.

Впрочем, юристы предупреждают, что такие ограничения могут вызвать юридические споры из-за рисков дискриминации.

Коснутся ли изменения всех украинцев

Есть вероятность, что новые правила будут касаться прежде всего новоприбывших. Те, кто уже находится под временной защитой, могут остаться в действующем статусе.

В то же время в ЕС пытаются избежать ситуации, когда после 2027 года миллионы людей одновременно обратятся за убежищем и перегрузят систему.

Окончательного решения пока нет. Еврокомиссия должна представить предложения в мае, после чего их рассмотрят страны-члены.

В то же время в ЕС уже дают понять: завершить защиту без альтернативы не планируют, но и оставлять все без изменений также не хотят.

Пока что украинцы пользуются действующей временной защитой. Но в будущем правила могут измениться - и будут зависеть от того, какое решение примут в ЕС.