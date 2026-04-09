Статус UKR под угрозой: что украинцам в Польше надо сделать до 31 августа

Украинцы в Польше, которые получили номер PESEL со статусом UKR без предъявления паспорта, должны подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Иначе есть риск потерять право на пребывание и работу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

Главное: Дедлайн: Данные необходимо обновить до 31 августа 2026 года.

Данные необходимо обновить до 31 августа 2026 года. Место : Ближайшее управление гмины или мэрия города.

: Ближайшее управление гмины или мэрия города. Документ: Обязательное наличие действующего загранпаспорта.

Обязательное наличие действующего загранпаспорта. Риски: Депортация не грозит автоматически, но легально работать и получать помощь станет невозможно.

Депортация не грозит автоматически, но легально работать и получать помощь станет невозможно. Карта побыту: Без актуального PESEL подать заявку на статус CUKR не удастся.

По его словам, такое требование предусмотрено польским законодательством и касается тех, кому статус UKR был предоставлен на основании заявления, без проверки документов.

Что нужно сделать

Чтобы сохранить свой статус, украинцам необходимо лично обратиться в управление гмины или города и предъявить действующий паспорт. После этого органы власти самостоятельно обновят данные в реестре PESEL.

Процедура является обязательной и не требует дополнительных заявлений или сложного оформления.

Если не подтвердить личность до установленного срока, это может иметь серьезные последствия. В частности, человек рискует потерять статус UKR, его данные могут изменить в реестре, а вместе с этим - исчезнет и законное основание для пребывания и работы в Польше.

На что еще обратить внимание

Отдельно украинцам советуют проверить, все ли их персональные данные в реестре актуальны. Это важно, если менялся паспорт, фамилия или другая информация.

Особого внимания этот вопрос требует для тех, кто планирует подавать документы на карту побыту CUKR. Неактуальные данные могут создать проблемы как во время подачи заявления, так и во время его рассмотрения - как для взрослых, так и для детей.

В случае нарушения прав украинцы могут обратиться в Офис омбудсмена:

ул. Институтская, 21/8, Киев;

email: hotline@ombudsman.gov.ua;

телефон: 0800 501 720 или 044 299 74 08.

Уполномоченный призывает не откладывать процедуру, ведь от этого зависит статус и доступ к базовым услугам в Польше.