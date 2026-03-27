ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Норвегия меняет правила для мужчин из Украины: кто больше не получит автоматическую защиту

18:33 27.03.2026 Пт
Кроме Норвегии, еще одна страна может остановить предоставление защиты украинским мужчинам
aimg Василина Копытко
Нововведения вступят в силу уже в ближайшее время (фото: Getty Images)

Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины. Отныне новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не будут получать временную коллективную защиту автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Норвегии.

Читайте также: Выплаты уменьшат до 400 евро: в Ирландии готовят новые ограничения для беженцев из Украины

Главное:

  • Индивидуальное рассмотрение: Мужчины в возрасте 18-60 лет теперь должны подавать заявление на убежище по общей процедуре, а не по упрощенной схеме коллективной защиты.
  • Причина ограничений: Большое количество беженцев вызвало давление на рынок жилья и муниципальные услуги в Норвегии.
  • Исключения: Нововведения не коснутся больных, эвакуированных по медпрограмме, родителей-одиночек и тех, кто уже имеет статус защиты в Норвегии.
  • Тенденция в ЕС: Дания также рассматривает возможность отказа в защите мужчинам 23-60 лет и выходцам из 14 "безопасных" регионов Украины.

Почему ввели ограничения

Согласно решению, украинские мужчины призывного возраста теперь должны подавать заявление на получение убежища по обычным индивидуальным правилам, а не на основании упрощенной коллективной защиты. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.

По словам министра юистиции, Норвегия приняла больше всего украинцев среди скандинавских стран, что повлекло давление на муниципальные услуги и дефицит жилья.

"Мы усиливаем ограничения. Также правительство считает важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине для участия в оборонной борьбе и поддержки общества", - подчеркнула Аас-Хансен.

Кого не коснутся изменения

Новые правила не будут распространяться на украинцев, которые уже получили временную защиту в Норвегии. Также предусмотрены исключения для таких категорий новоприбывших мужчин:

  • документально освобожденные от службы или очевидно не способны ее проходить;
  • эвакуированные по программе медицинской эвакуации;
  • родители, которые единолично опекают детей, прибывших вместе с ними или уже находящихся в Норвегии.

Ситуация в других странах

Похожие ограничения рассматривает и Дания. Копенгаген может остановить предоставление защиты мужчинам в возрасте 23-60 лет, а также новоприбывшим из 14 регионов Украины, которые считаются менее пострадавшими от боевых действий.

В то же время в ЕС ранее отмечали, что решение о временной защите должно одинаково применяться ко всем украинцам, независимо от пола или возраста.

Читайте также о том, что Европейский Союз рассматривает возможность снова продлить временные права на проживание и работу для беженцев из Украины. Если решение согласуют, программа может действовать уже шестой год.

Ранее мы писали о том, что после изменения государственной политики в США часть украинских беженцев оказалась в правовой неопределенности - без четкого статуса, разрешений на работу и с риском депортации. Проблемы возникли даже несмотря на то, что эти люди находятся в стране легально.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина