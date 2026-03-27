Норвегия меняет правила для мужчин из Украины: кто больше не получит автоматическую защиту

Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины. Отныне новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не будут получать временную коллективную защиту автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Норвегии .

Главное: Индивидуальное рассмотрение: Мужчины в возрасте 18-60 лет теперь должны подавать заявление на убежище по общей процедуре , а не по упрощенной схеме коллективной защиты.

Причина ограничений: Большое количество беженцев вызвало давление на рынок жилья и муниципальные услуги в Норвегии.

Исключения: Нововведения не коснутся больных, эвакуированных по медпрограмме, родителей-одиночек и тех, кто уже имеет статус защиты в Норвегии.

Тенденция в ЕС: Дания также рассматривает возможность отказа в защите мужчинам 23-60 лет и выходцам из 14 "безопасных" регионов Украины.

Почему ввели ограничения

Согласно решению, украинские мужчины призывного возраста теперь должны подавать заявление на получение убежища по обычным индивидуальным правилам, а не на основании упрощенной коллективной защиты. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.

По словам министра юистиции, Норвегия приняла больше всего украинцев среди скандинавских стран, что повлекло давление на муниципальные услуги и дефицит жилья.

"Мы усиливаем ограничения. Также правительство считает важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине для участия в оборонной борьбе и поддержки общества", - подчеркнула Аас-Хансен.

Кого не коснутся изменения

Новые правила не будут распространяться на украинцев, которые уже получили временную защиту в Норвегии. Также предусмотрены исключения для таких категорий новоприбывших мужчин:

документально освобожденные от службы или очевидно не способны ее проходить;

эвакуированные по программе медицинской эвакуации;

родители, которые единолично опекают детей, прибывших вместе с ними или уже находящихся в Норвегии.

Ситуация в других странах

Похожие ограничения рассматривает и Дания. Копенгаген может остановить предоставление защиты мужчинам в возрасте 23-60 лет, а также новоприбывшим из 14 регионов Украины, которые считаются менее пострадавшими от боевых действий.

В то же время в ЕС ранее отмечали, что решение о временной защите должно одинаково применяться ко всем украинцам, независимо от пола или возраста.