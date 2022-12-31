Угроза с севера. Что происходит в Беларуси и готовится ли новое наступление

Военная активизация в Беларуси

Об активизации вооруженных сил по ту сторону границы говорят не первую неделю. В основном новости связаны с перемещениями российских и белорусских войск, учениями и ротациями. По состоянию на конец декабря на территории соседней страны находятся более 10 000 военнослужащих Российской Федерации.

Как говорит глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, такое количество свидетельствует о том, что на сегодня на данном направлении наступательные группировки не формируются. А нынешними силами россиянам не удастся создать какую-либо значимую угрозу.

Тем не менее движение там наблюдается постоянно. В частности, на учения в Беларусь переброшены подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая ранее была разгромлена в Харьковской области.

"Это соединение, вероятно, проводило тренировки перед развертыванием, но вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения в боевую готовность", - говорится в одном из последних отчетов британской разведки.

Украинский Центр национального сопротивления отмечает прибытие группы иранских инструкторов, которые занимаются обучением российских военных и координируют запуски дронов-камикадзе типа "Шахед". Офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) были замечены в селе Микуличи Гомельской области, их усиленно охраняют Росгвардия и ФСБ.

Фото: иранские инструкторы находятся в селе Микуличи, недалеко от границы с Украиной (google.com/maps)

На днях замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что россияне расширяют контроль над военными аэродромами и хотят сделать авиабазу в Мачулищах под Минском своим ключевым логистическим хабом. Дополнительно под нужды российских войск проводится дооборудование аэродромов Барановичи и Лунинец.

Кроме того, запрет на гражданские полеты на юге продлен до 1 апреля 2023 года. Он в свою очередь не касается военной авиации, и это свидетельствует о том, что угроза ракетных ударов по Украине с белорусского направления сохраняется еще минимум на три месяца.

Что касается ситуации непосредственно возле украинской границы, то она напряженная, но полностью под контролем. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, обстановка нагнетается в основном в информационном поле. Но ни количество, ни характер действий российских и белорусских войск пока не меняется.

"Это (нагнетание, - ред.) делается путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений. В том числе маневрами по перемещению техники, проверкой боевой готовности сил Республики Беларусь, а также продолжением наращивания группировки так называемого "союзного государства", - отметил он.

В то же время Силы обороны Украины готовы к развитию ситуации в любом варианте и возможным провокациям. Военные занимаются строительством фортификационных сооружений и предпринимают другие действия для укрепления границы на всей ее протяженности - от Волынской до Черниговской областей.

Есть ли угроза с севера

По оценкам Генерального штаба ВСУ, на сегодня россияне держат возле северной границы ВСУ около 22 000 военных. В это число входит и размещенный в Беларуси контингент. Данная цифра вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, поэтому о формировании наступательной группировки речи пока нет.

"22 000 против 40 500 оккупантов (в феврале, - ред.). Даже в случае привлечения всех белорусских частей из состава сухопутных войск, сил специальных операций, общая группировка будет насчитывать около 30 000 человек, что все равно меньше той, которая участвовала в полномасштабном вторжении", - отметил Алексей Громов.

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов не видит признаков подготовки к повторному наступлению со стороны Беларуси. Он утверждает, что прямо сейчас противник совершает маневры, направленные на отвлечение украинских войск с полей сражений на юге и востоке.

Фото: Кирилл Буданов не видит признаков подготовки к наступлению с Беларуси (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, недавно поезд с российскими военными остановился прямо возле белорусско-украинской границы, но отправился назад через несколько часов. По его словам, россияне сделали это днем, открыто, чтобы все могли заметить, поэтому реальной и непосредственной угрозы с той стороны сейчас нет.

Хотя военный эксперт Сергей Грабский в комментарии РБК-Украина заявил, что подготовка белорусского плацдарма для нового наступления продолжается, и перечислил признаки. Среди них - циклические учения, изучение мобилизационных ресурсов, подготовка аэродромных сетей, путей сообщения и районов разгрузки войск. Также отмечается переброска дополнительных сил и средств противовоздушной обороны для возможного прикрытия ударной группировки.

"Не так давно белорусской армии передали комплексы "Искандер" и С-400. Плюс, за последние два месяца проводится постоянная передислокация в дозированном виде российских подразделений. За месяц-полтора численность российских подразделений выросло на 2,5 тысячи", - подчеркнул он.

Но конкретных предпосылок к наступлению с севера нет. Как отмечает эксперт Владислав Селезнев, на данный момент нет подтвержденных сведений о формировании именно ударных группировок, способных к реализации планов такого уровня. С этим соглашается и военный эксперт Роман Свитан, который не видит угрозы с севера как минимум на два ближайших месяца вперед.

По его мнению, россиянам для выполнения такой боевой задачи нужно в три раза нарастить нынешние силы, что нереально сделать раньше, чем через полтора-два месяца. И необходимое количество войск он оценивает в 100-150 000.

"Причем это не просто переброска людей. Нужно еще найти или произвести военную технику и боеприпасы. Только ехать к пункту назначения они будут неделю-две, месяца полтора займет разгрузка, а эшелоны еще и загрузить надо. Сейчас этого процесса не наблюдается, поэтому как минимум до конца зимы проблем со стороны Беларуси ждать не стоит", - отметил Свитан.

Он также добавил, что группировка численностью менее 100 000 человек не сможет провести эффективное наступление, поскольку просто упрется в украинскую оборону.

Сможет ли Россия привлечь Беларусь к войне против Украины

Украинская сторона внимательно отслеживает подобные угрозы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что на данный момент окончательной договоренности нет, но это не значит, что президент России Владимир Путин не будет пытаться продавить Александра Лукашенко.

По словам Данилова, Лукашенко все время пытались втянуть в "кровавую мясорубку", но белорусский диктатор дает себе отчет в том, что вторжение в Украину ему никто не простит и "ему придет скорый конец".

"Я могу сказать, что у Беларуси и России совершенно разные взгляды. Это разные народы, хотя Россия говорит, что они братские", - добавил он.

Фото: Алексей Данилов говорит, что договоренности о вовлечении Беларуси в войну пока нет (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, будет ли белорусская армия привлечена к войне, напрямую зависит от российского продвижения на Донецком направлении и возможностей Вооруженных сил Украины противостоять ему.

Эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина отметил, что белорусские силы могут быть непосредственно втянуты в конфликт, если Путин загонит Беларусь в угол. Хотя коэффициент полезного действия от привлечения немотивированных войск может оказаться и вовсе отрицательным.

В свою очередь Владислав Селезнев называет возможную первую цель, что если Лукашенко все-таки решится на агрессию в отношении Украины.

"Как только Лукашенко отдаст приказ относительно атаки против суверенной Украины, Мозырский нефтеперерабатывающий завод превратится в пепел. Я считаю, что уже пришло время. И отсчетной точкой, которая повлияет на задействование украинских артиллерийских сил для уничтожения НПЗ, будет именно решение Лукашенко. Этот завод давно заждался украинских HIMARS", - подчеркнул он.

Ракетный инцидент. Какие могут быть последствия

В ходе ракетной атаки на Украину 29 декабря 2022 года на белорусской территории упала ракета С-300. Обломки были обнаружены в Ивановском районе Брестской области недалеко от границы с Волынской областью. Пока рассматриваются две версии - падение украинской ракеты-перехватчика и поражение белорусской системой ПВО.

Украинская сторона по горячим следам отрицала причастность к падению ракеты, но заявила о готовности к расследованию. Однако без участия экспертов, каким-либо образом связанных с Россией. Также в Украине не исключают, что это могла быть провокация противника.

"Мы не стреляем по белорусской территории. Ракета зенитная, понятно, почему она попала и как. В частности, наши специалисты не исключают, что российские войска запустили свои ракеты так, что должна была упасть ракета на белорусскую территорию, отражая этот удар", - отметил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Официальная позиция Минобороны Беларуси - ракета может быть якобы умышленно провокацией Украины.

Но даже если выяснится, что это украинская ракета, к каким-то экстраординарным последствиям это не приведет. С воздушного пространства соседней страны постоянно летят ракеты, и любая военная цель на белорусской территории является легитимной для Вооруженных сил Украины.

При этом, по словам эксперта Романа Свитана, если выяснится, что ее сбили системы ПВО, то можно ставить вопрос властям Беларуси.

"То есть наша ракета не сбила российскую, российская могла в этот момент ударить по Украине. Значит они помогали россиянам, сбивая наши противоракеты. Это еще одно подтверждение тому, что они (белорусские силы, - ред.) уже являются участниками конфликта", - добавил он.